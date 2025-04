Hansi Flick, en directo: Rueda de prensa previa al Barça-Mallorca de LaLiga

Pugna con el Real Madrid

"No sabemos lo que pasará. Si vemos los partidos jugados, nosotros y el Madrid, han sido duros. Hasta el final será difícil ganar todos los partidos. La Liga es de gran nivel. Esperamos no dejarnos puntos. Hay que jugar y hacer lo que necesitamos. Si lo hacemos bien, como contra el Celta, se ve que no es fácil ni haciéndolo bien. Espero que fuera un toque de atención para ver lo que hay que hacer. Es lo que quiero ver ahora del equipo. El camino es largo, no es fácil y el Madrid también es un equipo fantástico, que intentará lograr sus objetivos".