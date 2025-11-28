Flick tiene un dilema con Raphinha

Las buenas sensaciones de Raphinha en el ‘desierto colectivo’ de Stamford Bridge y el amor propio que le puso el brasileño a un equipo faltado de personalidad apuntan a darle Hansi Flick más minutos, y quién sabe si incluso la titularidad, mañana frente al Deportivo Alavés. El de Porto Alegre reapareció en el Spotify Camp Nou con 9 minutos ante el Athletic Club cuando sustituyó a Dani Olmo, y en Londres, su minutaje ya se elevó a más de media hora (entró en el minuto 62 por Lewandowski). Es cierto que las dos recaídas sufridas de su lesión hacen ir con mucho tiento, pero Raphinha es necesario para Flick. Y un dilema.

Raphinha: "Asumo la responsabilidad de mis dos recaídas" / Perform

Se echa en falta a Raphinha

Raphinha participó la pasada temporada en 57 acciones de gol (marcó 34 tantos y repartió 23 asistencias). Unas cifras 'brutales' que ahora se echan en falta, pues está en 3 dianas y 2 pases de gol después de haber podido jugar solo 9 partidos (solo 5 partiendo como titular). De algún lugar tiene que salir esta producción y el Barça no está encontrando quien se acerque a sus registros.

Quizás consciente de esta necesidad, Raphinha quiso acelerar su regreso cuando sufrió una lesión muscular en Oviedo, pero la realidad es que fue peor, tuvo recaídas que aumentaron su tiempo de baja, y el propio futbolista se hizo responsable de esta decisión. También Hansi Flick habló de que se habían cometido errores con la gestión de su retorno.

Pero Raphinha ha vuelto y en feudo 'blue' fue de los pocos que dieron la cara. Dolido porque es competitivo al máximo y no le gusta perder ni a las canicas, cuando otros habían tirado la toalla, el brasileño empujaba a su compatriota Estevao para que no perdiera tiempo en la sustitución o se cabreaba en un saque de banda.

Fermín y Rashford

Una actitud modélica, de capitán. Y de no querer resignarse a su suerte. Pero llegados a este punto, la encrucijada es importante. El Barça necesita a Raphinha para salir del bucle en el que se ha metido. Seguramente, por sensaciones, el de Porto Alegre ya está para ser titular, la lesión de Fermín en la mediapunta (posición que también puede ocupar Raphinha, aunque no es la ideal) prende todavía más la mecha, así como la sensación de que Marcus Rashford acumula buenos números en la banda izquierda, pero no esos intangibles tan necesarios en un colectivo.

Porque Raphinha es un luchador incansable, una gloria para el lateral por su espíritu y sacrificio defensiva. El de Porto Alegre tiene todo lo que le gusta a Hansi Flick, deseoso de verle de nuevo en un once. Si no contra el Alavés el sábado, quién sabe si el próximo martes en el partidazo frente al Atlético de Madrid.