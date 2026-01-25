Hansi Flick da por cerrado el mercado: no quiere más entradas ni salidas

Hansi Flick se mostró muy contento con el trabajo del equipo para golear al Oviedo e incluso disculpó a los suyos por una primera mitad en la que al Barça "le faltó intensidad". Se quedó con la capacidad de rección de los azulgranas tras las consignas que él y su staff dieron a los jugadores. Especialmente a Lamine Yamal. Por eso, aunque todos los focos iluminaron el espectacular golazo del canterano que cerró el marcador, Flick le dio más importancia a la actitud del de Rocafonda en el primero. A la postre, su recuperación del balón fue "la llave" para ganar un partido que se estaba atragantando.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 3 - 0 Real Oviedo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports / LALIGA

"Buah, es una pregunta difícil, pero para mí, lo más importante fue el primer gol, cómo presionó y recuperó. Para mí, fue más importante el primer gol que el tercero, aunque evidentemente, a todo el mundo le ha encantado ver un gol así y estoy contento que lo haya marcado", explicó el alemán sobre Lamine, de quien añadió: "Desde luego, ha tenido más espacio en la segunda mitad, y así lo ha materializado. En la primera, se debía más al equipo en su conjunto, por eso no hemos jugado tan bien como equipo. En la segunda parte, ha hecho las acciones adecuadas y estamos contentos".

El 'overbooking' de partidos

No solo mejoró ostensiblemente Lamine tras el descanso, sino todo el equipo. Flick disculpó el mal primer tiempo del Barça: "El Oviedo no tenía nada que perder y cuesta luchar contra esto. Han presionado muy arriba y no hemos jugado a nuestro mejor nivel en la primera parte, pero hemos mejorado mucho en la segunda. Presionamos, llegó el gol rápido y fue lo mejor. Tenemos muchos partidos seguidos, volvimos muy tarde del último, no tenemos días de decanso y hay que tenerlo en cuenta", razonó Flick, aunque sin ánimos de buscar excusas.

Nombres propios y mercado cerrado

A la hora de destacar nombres propios, no podía faltar el de Eric Garcia. "Nos dio estabilidad, sobre todo en la segunda parte. Lo más importantes es que está creciendo como líder, el equipo le necesita y creo que le gusta este papel de ser líder del equipo. Ha crecido aquí, en La Masia y está muy bien todo lo que nos da en todas las posiciones que juega. es increíble", admitió el de Heidelberg.

Sobre Olmo, subrayó Hansi Flick que "como el resto del equipo, ha jugado a otro nivel en el segundo tiempo. Ha mejorado mucho en los dos o tres últimos partidos y por eso juega. No todos son capaces de marcar y saber qué hacer con el balón y Dani sí lo sabe".

De Joao Cancelo, admitió que "acaba de llegar y en algunas situaciones se tiene que adaptar a nuestro estilo, a presionar, a ser intenso. Ha dado un primer paso, está mejorando en cada entrenamiento y en cada partido. Quería gestionar los minutos de Balde", argumentó para explicar la posición del portugués en el lateral izquierdo.

Destacó también que "Casadó es superprofesional y merecía ser titular. Me gustó mucho lo que vi de él, es el Casadó que queremos", para asegurar que puede jugar "por descontado" junto a Marc Bernal en el doble pivote. "Son algo diferentes, 'Casa' es muy inteligente y Bernal controla muy bien el balón".

Y aprovechó para dejar claro que no espera que ni casadó ni nadie salga del equipo.. "No hay opción para mí, no quiero que marche nadie, los necesitamos a todos. Y no hay otra opción que queramos", sentenció.