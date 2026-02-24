Hansi Flick cumple 61 años con su hoja de ruta clara

Hansi Flick está de celebración este martes en el que la plantilla del FC Barcelona afronta su segundo día de descanso. El técnico llega a los 61 años con las ideas muy claras y motivado para comandar un proyecto por el que está comprometido hasta el 2027.

En el aspecto deportivo, Flick se ha implicado al máximo para sacar al equipo del bache que le llevó a encadenar dos derrotas consecutivas frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey y en la Liga ante el Girona. Se reunió con los jugadores en dos ocasiones, habló y les insistió en sus criterios tácticos.

La fórmula de Flick no ofrece dudas. La presión es innegociable con un buen posicionamiento de todo el bloque para poder jugar con la línea de fuera de juego adelantada. Sus soluciones calaron en los futbolistas, como la importancia del protagonismo de los futbolistas de la segunda línea, algo que se plasmó ante el Levante con los tantos de tres centrocampistas como Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López.

Flick da instrucciones en el partido del Barça ante el Levante / EFE

Flick quedó muy contento el domingo por ver cómo sus jugadores volvían a estar atentos a las vigilancias defensivas. Excepto en los primeros minutos, el Barça estuvo muy concentrado y, a medida que pasaban los minutos, el bloque fue más sólido.

Por tanto, el técnico entiende que tiene mimbres y los conceptos han quedado recalcados a los protagonistas para que se pueda volver a ver a un conjunto reconocible y aspirante a todos los títulos.

Flick está en sintonía con la dirección deportiva y considera que la incorporación de Cancelo ha sido un muy buen movimiento en el mercado de invierno. Además, el regreso de Pedri y el próximo de Gavi reforzarán un centro del campo un tanto mermado en las últimas semanas.

Vinculado con Laporta

A nivel institucional, el técnico también tiene claro quién quiere que sea su presidente. Flick se ha mojado a favor de Joan Laporta. El técnico habló de la importancia de tener una "estabilidad" a nivel de orgnización, algo que ve garantizado bajo la actual directiva, y no le ha importado manifestarse a favor del precandidato favorito a ganar estas elecciones.

Flick ha hecho reiterados guiños en ruedas de prensa y su presencia pública en la presentación de libro de Laporta fue la mejor muestra de cual es su candidato preferido.

El esquema mental de Hansi Flick queda perfectamente definido y solo podría cambiar con un giro inesperado en las elecciones y Joan Laporta no saliera reelegido. De lo contrario, el alemán seguirá hasta el 2027 y podría continuar más años si se siente igual de a gusto en la entidad barcelonista.