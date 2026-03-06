FC BARCELONA
Hansi Flick confirmó que Gavi viajará a Bilbao y Newcastle
El centrocampista andaluz no entrará en la convocatoria pero podrá entrenarse con el grupo que el domingo se desplazará a Inglaterra directamente desde el País Vasco
Fue una de las noticias positivas de la mañana del viernes en la CE Joan Gamper. Ya se le vio trabajar con intensidad junto al grupo, y en la rueda de prensa previa al Athletic - Barça Hansi Flick confirmó los buenos presagios aunque también rebajó las expectativas con Gavi: estará en la lista de expedicionarios a Bilbao y Newcastle, aunque no está previsto que tenga minutos de juego ni en San Mamés en LaLiga ni contra el Newcastle en la Champions.
El entrenador azulgrana se apresuró a matizar la situación del andaluz, pues lo último que se quiere en el Barça es precipitarse con Gavi después del auténtico calvario que ha vivido el joven centrocampista debido a sus problemas físicos derivados de la grave lesión de rodilla original. "Gavi viajará con el equipo, pero no va a entrar todavía en la convocatoria. Entrenará con nosotros. Ha dado un paso más adelante pero todavía no está para jugar. Quizás después del parón o podría volver más deprisa. Veremos".
La inclusión de Gavi en el grupo tiene sentido, más allá de que su evolución es muy buena. Flick quiere que paulatinamente se vaya reintegrando a la dinámica del equipo para, una vez se consensúe el 'OK' con médicos, recuperadores y jugador.
Pero el cambio de planes del Barça de cara a los dos próximos partidos ha hecho que el técnico incluya a Gavi entre los expedicionarios para que pueda seguir en la dinámica de grupo y que no se quede en Barcelona trabajando en solitario.
Al finalizar el choque de San Mamés, el Barça hará noche en Bilbao y hará una sesión de recuperación como es habitual. La novedad es que en lugar de regresar a Barcelona viajará el domingo desde allí a Inglaterra a partir de las 11.30 horas. El equipo tiene previsto entrenarse el lunes en Newcastle a partir de las 18.00 horas en St James Park.
