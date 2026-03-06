Hansi Flick confirmó que Gavi viajará a Bilbao y Newcastle

Fue una de las noticias positivas de la mañana del viernes en la CE Joan Gamper. Ya se le vio trabajar con intensidad junto al grupo, y en la rueda de prensa previa al Athletic - Barça Hansi Flick confirmó los buenos presagios aunque también rebajó las expectativas con Gavi: estará en la lista de expedicionarios a Bilbao y Newcastle, aunque no está previsto que tenga minutos de juego ni en San Mamés en LaLiga ni contra el Newcastle en la Champions.

El entrenador azulgrana se apresuró a matizar la situación del andaluz, pues lo último que se quiere en el Barça es precipitarse con Gavi después del auténtico calvario que ha vivido el joven centrocampista debido a sus problemas físicos derivados de la grave lesión de rodilla original. "Gavi viajará con el equipo, pero no va a entrar todavía en la convocatoria. Entrenará con nosotros. Ha dado un paso más adelante pero todavía no está para jugar. Quizás después del parón o podría volver más deprisa. Veremos".

La inclusión de Gavi en el grupo tiene sentido, más allá de que su evolución es muy buena. Flick quiere que paulatinamente se vaya reintegrando a la dinámica del equipo para, una vez se consensúe el 'OK' con médicos, recuperadores y jugador.

Pero el cambio de planes del Barça de cara a los dos próximos partidos ha hecho que el técnico incluya a Gavi entre los expedicionarios para que pueda seguir en la dinámica de grupo y que no se quede en Barcelona trabajando en solitario.

Noticias relacionadas

Al finalizar el choque de San Mamés, el Barça hará noche en Bilbao y hará una sesión de recuperación como es habitual. La novedad es que en lugar de regresar a Barcelona viajará el domingo desde allí a Inglaterra a partir de las 11.30 horas. El equipo tiene previsto entrenarse el lunes en Newcastle a partir de las 18.00 horas en St James Park.