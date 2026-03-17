Hansi Flick confirma su lealtad al Barça: "Será mi último club"

El Barça se juega este miércoles en el Spotify Camp Nou el pase a los cuartos de final de la Champions League, pero pese a la importancia del partido, en el club azulgrana la actualidad informativa siempre va más allá de lo deportivo.

De hecho, ayer en SPORT, os contamos en exclusiva la primera reunión entre Hansi Flick y su agente, Pini Zahavi, para abordar su próxima renovación una vez finalizado el proceso electoral que confirmó el triunfo de un Joan Laporta que seguirá siendo presidente del club los próximos cinco años.

Cuestionado sobre ello en rueda de prensa, el alemán no quiso dar pistas sobre ningún avance pese a las palabras de Laporta horas antes en 'Catalunya Ràdio' en las que confirmaba las intenciones de la dirección deportiva de renovar al técnico hasta 2028:

"No es el momento adecuado, tenemos un partido muy importante. Tengo que hablar con mi familia, tenemos tiempo para hablarlo, pero ahora no es el momento. Está claro que me gusta mucho trabajar aquí. Tengo el apoyo de todo el mundo pero esto es fútbol, yo siempre intento darlo todo para dar el máximo nivel, pero ya veremos. No pienso en irme a otra parte, el Barça será mi último club", confirmó.

Sobre la visita del presidente electo al vestuario tras la última sesión previa al partido de Newcastle, Flick insistió en la importancia de mantener la estabilidad institucional para la dirección deportiva: "Es importante tener una buena estructura y estabilidad en el club. Ahora estamos en un momento importante, todo el mundo está contento que haya venido a hablar con nosotros".