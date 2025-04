Hansi Flick: "No estamos clasificados"

El Barça se dio un festín en Montjuic. Ante el Borussia Dortmund, en la ida de cuartos de final de Champions, el conjunto azulgrana fue muy superior, supo leer el partido en casi todo momento y acabó goleando por 4-0, dejando casi sentenciada la eliminatoria antes de viajar a Alemania.

Aun así, el entrenador del Barça, Hansi Flick, no quiere ni escuchar hablar de semifinales antes de jugar la vuelta, en palabras a Movistar +: "No, no, no, no, no. Todavía no estamos clasificados. Nunca sabes lo que va a pasar, el fútbol es un deporte de locos."

Un Flick que, eso sí, remarcó que en la vuelta habrá que rematar la faena mostrando el mismo nivel que en el Lluís Companys: "En Dortmund tenemos que jugar como hoy, sin cometer errores. Jugamos muy bien y cuando juegas así marcas goles, que es lo que ha ocurrido".

Un equipo increíble

En todos los tantos de la goleada estuvieron involucrados los tres futbolistas de ataque. Raphinha sumó 1 gol y 2 asistencias, Robert Lewandowski marcó 2 tantos y Lamine Yamal, con un gol, acabó por redondear el partido. Un tridente espectacular, pero que no hace todo un equipo.

Y es que Raphinha, Lewandowski y Lamine son clave para este Barça, pero el mérito del rendimiento es de toda la plantilla: "Son importantes, pero también lo es importante nuestra defensa y los que entran desde el banquillo, que en seguida influyen y alcanzan el mismo nivel de los del campo".

Una plantilla muy conectada y enchufada, necesaria para optar a todos los títulos. Y es que, como bien recordó el técnico alemán, ahora el Barça debe aparcar la Champions para volver a la competición doméstica, con partido de liga en Leganés, el sábado 12 a las 21:00 horas.

La entrada de Ansu Fati

Otros de los grandes momentos del encuentro fue en el tramo final. Lamine Yamal pidió el cambio, sin problemas físicos explicó Hansi Flick, que comentó que el de Rocafonda venía de disputar demasiados minutos y "estuvo bien darle descanso".

En el lugar del '17' azulgrana entró Ansu Fati. Un Ansu que no jugaba des del 4 de enero ante el Barbastro y el entrenador del Barça celebró poderle dar minutos: "Estuvo bien que pudiera jugar Ansu Fati. Está entrenando muy bien y se merecía jugar".