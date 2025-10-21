Hansi Flick lo tiene claro: prioridad Champions

La victoria ante el Girona, por cómo se produjo, pero sobre todo para evitar una racha de tres partidos consecutivos sin ganar (dos derrotas y un empate), supuso un respiro y un soplo de optimismo para el Barça. El fútbol esta temporada no está fluyendo como lo hizo la pasada, pero en ocasiones toca agarrarse al resultadismo para seguir adelante. Vuelve la Champions y Flick lo tiene clarísimo: para llegar al Clásico bien armado toca volver a ganar, esta vez ante el Olympiacos.

El técnico alemán no quiere pensar más allá. Lo dejó claro en la rueda de prensa previa, en la que aseguró que está centrado, única y exclusivamente, en superar al conjunto griego, que llega tras empatar ante el Pafos chipriota en la primera jornada y caer ante el Arsenal en el segundo encuentro de la Fase Liga. El equipo que dirige el vasco José Luis Mendilibar llega, pues, necesitado, lo que lo convierte en más peligroso.

El técnico del Olympiacos, José Luis Mendilibar, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el estadio Olímpico Lluis Companys. / Alejandro García / EFE

La derrota ante el PSG en la segunda jornada obliga a extremar las precauciones en Montjuïc porque los blaugrana debutaron con victoria en Newcastle en la primera jornada y deben hacerse fuertes ante su afición. Un tropiezo en casa sería una muy mala noticia pensando en la clasificación europea. También, por supuesto, antes de visitar el Santiago Bernabéu, donde estará en juego el liderazgo.

De ahí la insistencia del entrenador, que quiere a todos sus futbolistas centrados en el conjunto griego. Sí habló sobre algunos jugadores que puede recuperar de cara al clásico, pero esa es otra pantalla. El nuevo formato ideado por la UEFA supone un reto incluso mayor semana tras semana porque compiten todos contra todos y cualquier tropiezo, por muchas jornadas que queden, acaba maximizándose en la tabla.

La Fase Liga no perdona

La pasada temporada, por ejemplo, y pese a que acabó ganando la Champions, el PSG tuvo que disputar la repesca para meterse en las eliminatorias, lo que obliga a aumentar el desgaste para la plantilla. En el caso de los franceses no supone un gran problema porque Luis Enrique cuenta con una amplia nómina de futbolistas, pero en el caso del Barça la historia es otra: aquí no sobra nadie. Mucho menos viendo cómo las lesiones no están respetando demasiado a los blaugrana esta temporada.

Un Flick muy sonriente en la rueda de prensa / DANI BARBEITO

El Olympiacos es, seguramente, el partido más asequible de todos los previstos en la Fase Liga para el Barça. La razón es que Brujas y Slavia Praga, pese a que, sobre el papel, son también inferiores a los blaugrana, estos dos encuentros se jugarán a domicilo. Los griegos, en cambio, visitan el Lluís Companys, donde los de Flick han ganado cuatro partidos y solo han caído ante el PSG. Además, el balance goleador, pese a haber sufrido un freno en los últimos encuentros, es absolutamente positivo con catorce goles a favor y cuatro en contra. De hecho, solo los franceses han sido capaces de marcar más de un gol ante el Barça como visitantes.