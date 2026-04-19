Hansi Flick lo tiene muy claro con Joao Cancelo

Joao Cancelo regresó en el mercado invernal al FC Barcelona después de que en el club azulgrana consideraran que el portugués era el futbolista ideal para cubrir varias plazas en la defensa gracias a su polivalencia, su mentalidad ofensiva y a la experiencia que podía aportar en un equipo donde predomina la juventud. Una de las principales incógnitas era saber qué rol ocuparía con Hansi Flick y si le haría jugar en varias posiciones o se decantaría más por una en concreto. El 'misterio' quedó desvelado muy pronto, y a día de hoy, ya se puede confirmar que, para el técnico alemán, Cancelo es lateral izquierdo.

FC Barcelona - Sevilla FC I El gol de Cancelo / LALIGA

Pese a que su posición natural es la de lateral diestro, Joao Cancelo está más que acostumbrado a jugar a pierna cambiada cuando se viste de azulgrana. Si en su primera etapa fue cambiando de banda hasta alcanzar promedios más o menos similares (57% de sus apariciones por la izquierda, 38% por la derecha y el resto en posiciones más adelantadas), el portugués apenas ha jugado en su ubicación natural con Hansi Flick, que lo tiene muy claro a la hora de ubicar a su futbolista sobre el césped.

Solo una vez por la derecha

Y es que de todos los partidos que ha participado Joao Cancelo en su regreso al Barça, tan solo en uno, en la Copa del Rey en Albacete, jugó por la derecha. En el resto, tanto en los que ha iniciado como titular (11) como en los que ha salido desde el banquillo (4) lo ha hecho como lateral izquierdo.

El regreso de Alejandro Balde tras la lesión y el hecho de que también pueda jugar Gerard Martín en el carril zurdo no ha variado los planes de Flick con el luso, que ha mantenido la titularidad en la Champions League por delante del barcelonés y en las suplencias, tanto en el derbi liguero contra el RCD Espanyol como en el choque de la Copa del Rey en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, Joao Cancelo entró por Balde y se ubicó, como es ya habitual con Hansi, en el lateral zurdo.

Hansi Flick: "Joao Cancelo está haciendo un gran trabajo" / FC BARCELONA

Como hemos explicado en SPORT, tanto el club azulgrana como el propio futbolista apuestan por su continuidad la próxima temporada. Joao Cancelo en ningún caso quiere volver a jugar en Arabia Saudí. Tiene contrato con el Al Hilal hasta el 2027, pero está seguro de que un acuerdo entre las tres partes será posible a pesar de que cuando se formalizó la cesión no se incluyó en el contrato ninguna opción de compra para el Barça.

En este contexto, también es muy importante que Hansi Flick está encantado con el futbolista portugués, al que le costó en las primeras semanas adaptarse al sistema de juego del técnico alemán, que exige una gran concentración defensiva, pero que lleva ya varios partidos a un alto nivel, sobre todo en su aportación al juego de ataque.