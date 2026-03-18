Hansi Flick frena la euforia: "La Champions League es muy difícil y hay que ir paso a paso"

Hansi Flick pasó de la preocupación a la alegría tras la reacción del equipo en la segunda mitad. Algo pasó en el descanso para que cambiara tanto el chip y Hansi Flick lo explicó en la rueda de prensa posterior al partido, más que satisfecho. El FC Barcelona ya está en los cuartos de final de la Champions League y lo hace tras un resultado global de 8-3 contra el Newcastle, pero el técnico alemán no quiere euforias y pide ir paso a paso.

Champions

Flick reconoció las dificultades que tuvo el Barça en la primera mitad, y no dudó en calificarla como "muy dura". A juicio del mister azulgrana, "sabíamos que ellos presionarían, son muy buenos unos contra uno. No fue fácil, fue muy dura. Contento por el tercer gol antes del descanso. En la media parte dijimos que nuestra solución siempre era jugar hacia delante. Les dije de controlar más el partido, apretarlos con más profundidad. Ha funcionado bien", explico, 'desvelando' lo que les había explicado a los suyos para salir con otra mentalidad al césped.

Siempre hay lecciones a extraer, pese a la goleada, y Flick tiene claro que el equipo debe mejorar en cuanto a las lecturas defensivas. "Analizaremos este partido. Tenemos que mejorar, queremos aprender de todos los partidos y lo hacemos. No es fácil hacer cambios en la línea defensiva, el algo que debemos cuidar. Tenemos que mejorar las cosas en defensa y lo sabemos. En la segunda parte mejoramos mucho, sobre todo en la presión del balón", destacó el de Heidelberg.

"Les encanta competir, es la mentalidad"

Por eso, lo que más le gustó a Hansi Flick de los segundos 45 minutos fue "que los jugadores siguieran mi idea, los cambios que queríamos hacer, el posicionamiento adecuado. Tenemos un equipo muy jven y es fantástico ver cómo mejoran".

En este sentido, Hansi Flick volvió a hacer una referencia a la mentalidad de los futbolistas que salen del fútbol base: "Lo que veo desde el primer día es eso. Teníamos jugadores de 15 años en la pasada pretemporada. Les encanta competir, es la mentalidad. Me encanta el trabajo fantástico que se hace en La Masia", dijo Flick, visiblemente satisfecho.

Pero también de los veteranos, como Robert Lewandowski y un doblete balsámico. Flick estaba más que feliz por su 'killer' y comentó: "Me ha dicho que tenía todavía gasolina para seguir en el partido. Me ha gustado eso. No es una situación fácil ni para Robert ni para Ferran, porque siempre se les mira por el gol. Está muy bien porque es muy bueno volver a marcar y más en la Champions".

El técnico fue contundente cuando se le preguntó si tras esta goleada, el Barça ya está entre los favoritos a levantar la 'orejona'. "La siguiente ronda será muy difícil. Es la Champions y no será fácil, hay que ir paso a paso", zanjó.