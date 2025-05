Hansi Flick: todo cerrado antes de vacaciones

La temporada acabó cuando el Barça ganó en Cornellà ante el Espanyol y cerró la Liga a su favor. Había que jugar ante el Villarreal y aún falta visitar San Mamés para poner el cierre oficial al campeonato, pero la plantilla empezó a pensar en, primero, celebrar, y más tarde sus respectivas selecciones o, quien no acuda a la llamada internacional, las vacaciones.

No es el caso de Flick, que presentó una alineación absolutamente titular ante los 'groguets' en el Estadi Olímpic Lluís Companys, como prueba que Lamine, Raphinha y Lewandowski partieran de inicio. La cosa no salió porque el Vilarreal se jugaba más y este factor acabó imponiéndose. Ahora el alemán deberá decidir qué hacer en Bilbao, donde tendrá una nueva oportunidad de alinear a once de la casa ante, precisamente, un equipo en el que solo juegan vascos. Sería un buen homenaje al fútbol de kilómetro cero.

Flick confía en su staff / FCB

Más allá del tramo final, Hansi está inmerso ya en preparar, junto a Deco, la próxima temporada. No hay tiempo que perder. El director deportivo, junto a su mano derecha, Bojan Krkic, lleva meses analizando el mercado y dando pasos hacia lo que debe ser el grueso de la plantilla: primero, los de casa; a partir de aquí, se mirará hacia afuera. En elllo están.

Deco y Flick ya estuvieron reunidos este martes por la mañana en un encuentro que se prolongó durante más de tres horas. Son muchos los temas a tratar y habrá más reuniones. Se irán produciendo cuando sea necesario para acabar de dibujar la confección de una plantilla a la que todas las partes están de acuerdo que hay que agitar para seguir creciendo. Habrá salidas y habrá fichajes.

El primer paso es acabar de cerrar las renovaciones estratégicas para asegurarse la continuidad de futbolistas clave en el proyecto. Además de Flick, que será el primero, irán cayendo futbolistas como fichas de dominó. Raphinha está previsto para el jueves y quizás la semana siguiente será el turno de De Jong. En cualquier caso, la intención es ampliar el contrato de todos aquellos que acaban en 2026. A partir de ahí, el verano puede cambiar la perspectiva en algunos casos.

Reuniones con los futbolistas

Lo que sí tiene previsto también hacer Flick es hablar con varios futbolistas para explicarles qué planes tiene con ellos de cara a la próxima temporada. Hansi será sincero, como así ha sido hasta el momento, y no engañará a nadie. Si los ve protagonistas, así lo comunicará; si cree que tendrán pocos minutos tampoco le temblará el pulso a la hora de trasladar sus reflexiones.

El técnico alemán quiere dejar la planificación prácticamente vista para sentencia. Por supuesto, la plantilla no estará cerrada ni mucho menos, pero un porcentaje alto del grupo sí conocerá ya su futuro. A partir de ahí, tocará esperar para ver qué planes tienen los jugadores a nivel individual, si alguno tiene previsto pedir una salida, valorar las ofertas que lleguen e ir al mercado a reforzarse con fichajes de calidad que tengan cabida en el proyecto a nivel deportivo y económico.

Hansi Flick es un habitual del Johan Cruyff / Dani Barbeito

Será entonces, con los debres hechos en Barcelona, cuando Flick se marche de vacaciones con la tranquilidad de haber dejado gran parte del trabajo finiquitado. Su idea es, como es habitual, pasar unos días en Formentera. Tiene casa en Porto Salè y la visita es obligada, aunque tampoco puede descartarse alguna otra escapada. Necesita, también, desconectar.

A principios del mes de julio, seguramente la segunda semana, la plantilla deberá volver a los entrenamientos. Será de forma escalonada y teniendo en cuenta los diferentes compromisos internacionales de los jugadores. El Barça se marchará de gira a finales de julio y volverá a principios de agosto. A Flick le gustaría tener prácticamente toda la plantilla confeccionada antes de poner a trabajar en serio.