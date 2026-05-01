Hansi Flick se centra en el Osasuna-Barça y pasa de lo que haga el Real Madrid... pero manda un recado

Hansi Flick solo piensa en el Osasuna-Barça de este sábado en El Sadar. El cuadro azulgrana puede ganar LaLiga virtualmente en caso de llevarse los tres puntos del difícil fortín de El Sadar, pero necesitará al día siguiente un tropiezo del Real Madrid en Cornellà-El Prat. Un partido, este último, del que no quiere saber nada el técnico del FC Barcelona. Tampoco del clásico. Lo primero es lo primero.

German Bona

Así que en su primera respuesta en sala de prensa, el alemán ya advirtió del peligro de un equipo que la temporada pasada ganó al Barça por 4-2. Y del máximo peligro rojillo: Ante Budimir. "Solo tenemos este partido en la cabeza, vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con un gran delantero como Budimir, con un gran equipo y un entorno fantástico. Tenemos que aprovechar los espacios y jugar al nivel del Getafe", aseguró Hansi Flick para, a continuación, mandar la advertencia: "No quiero hablar de otros partidos que queden por delante".

FC Barcelona

¿Competir a PSG y Bayern? Al cien por cien

Así que tampoco se extendió al ser preguntado sobre el reto de ganar todo lo que queda para sumar 100 puntos e igualar la histórica Liga de Tito Vilanova. Flick reiteró que "nos centramos solo en el siguiente partido. No se me dan muy bien los números, pero obviamente queremos ganar todos los partidos. Nuestro objetivo es jugar al mejor nivel y aprender de los errores. Y estoy satisfecho por lo que veo".

Christensen, en el último entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

Los únicos otros partidos de los que se permitió hablar Flick ante los medios fueron el de la temporada pasada en El Sadar y la espectacular semifinal de Champìons League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Del primero, recordó Hansi que "son situaciones diferentes. Hicimos muchos cambios en el once y esto no pasará esta vez". Hay mucho en juego.

Y sobre si el Barça puede estar al nivel de competir contra equipazos como el parisino y el bávaro, la respuesta de Hansi Flick no dejó lugar a dudas: "Al cien por cien, sí". Breve pero clarísimo.

La sentencia de Hansi Flick

En la única respuesta que sí se extendió el entrenador azulgrana fue en la última, que hizo referencia en la pregunta sobre el cariño que siente del club y la afición a las puertas de ganar la segunda Liga. "Es un honor para mí, la gente me lo agradece cada día, llegamos con el objetivo de ganar títulos y el ambiente que se vive aquí es fantástico, todos vamos a la una y la sensación es increíble, incluso cuando pierdes".

Hansi Flick / Valenti Enrich

Para terminar con una sentencia que tiene todos los visos de 'recado' para los que tienen más millones, más individualidades, pero están 11 puntos por debajo en el campeonato de la regularidad: "Puedes tener los mejores jugadores, pero para ganar títulos hay que tener al mejor equipo". Sobran más comentarios.