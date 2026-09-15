Hansi Flick: "¿Por qué no vamos a hacer campaña por Lamine Yamal?"

Hansi Flick ha comparecido en rueda de prensa en la previa del Barça-Racing, que se disputará este miércoles a las 21.00 horas en el Camp Nou. El técnico ha hablado, entre otros asuntos, de la gestión del equipo después del parón de selecciones, del momento de Lamine Yamal y de su candidatura al Balón de Oro.

Lamine Yamal, en rueda de prensa / SPORT

Uno de los principales asuntos de la rueda de prensa ha sido la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro. Flick ha admitido que preferiría que el jugador no hablase tanto del premio, aunque entiende perfectamente su ambición y que lo haga: "No es fácil responder porque solo hablo de Lamine, no sobre el trofeo. Tiene la confianza y lo está mostrando, y estas declaraciones son parte de ello. Preferiría que no las hiciera, pero quiere ganar el Balón de Oro, es normal, es una cosa importante, son sus sensaciones y le apoyamos”.

Flick ha sido todavía más claro, en ese sentido, cuando se le ha preguntado directamente si considera que Lamine merece el Balón de Oro: "Es fácil, es un jugador joven, tiene la confianza en él y me gusta esto, siempre lo muestra en el campo, que es lo importante. Todos queremos que juegue como lo está haciendo y ver su confianza. Al final Lamine es así y voy a apoyarle, porque es maravilloso tener a un jugador como él. Mi opinión es que lo merece. Ganó el Mundial, ganó la Liga, es un jugador excepcional. ¿Por qué no? Sé que hay más jugadores excepcionales en la lista y ellos decidirán y estaré muy feliz cuando lo hagan".

Hansi Flick, en rueda de prensa / GORKA URRESOLA

Eso sí, Flick, aunque preferiría estar centrado solo en su labor como técnico y no en los premios individuales, defiende la campaña del Barça por Lamine: “¿Por qué no deberíamos hacerlo? Es normal, es nuestro jugador, yo le apoyo, tiene la confianza y está jugando bien, esta es la situación. Para mí está bien, son nuestros jugadores y lo único que puedo ver es el nivel que tiene, que da en cada partido y entrenamiento. Cuando lo veo así tengo que apoyarlo”.

Y es que el nivel mostrado por Lamine en este inicio de temporada es el de un futbolista de otra dimensión, mejorando todas su estadísticas y exhibiendo un fútbol extraordinario: "No voy a decir que es fácil lo que hace porque no lo es, pero está en un muy buen nivel, es muy bueno. Ahora sabe que si está en la posición correcta puede marcar y tiene más oportunidades para marcar. Además, tiene la confianza para definir, es espectacular, está a un gran nivel y siempre puede marcar goles en cualquier situación y es lo que vemos en los entrenamientos. Cuando lo ves en el entrenamiento sabemos que puede pasar en los partidos”.

Hansi Flick, en rueda de prensa / GORKA URRESOLA

Eso sí, el técnico ha insistido en que el equipo debe mantener el foco en los objetivos colectivos: "Estamos centrados en lo nuestro, esta es la situación. No podemos ganar los títulos hoy, solo ganar hoy, esa es nuestra mentalidad y en lo que podemos cambiar y está en nuestra mano, que es trabajar fuerte y obtener resultados. Estamos centrados en eso y todo el mundo sabe que si ganas el Balón de Oro u otros títulos para mí lo más importante es ganar con el equipo y merecerlo”.

Flick no piensa en el récord de victorias

El Barça llega al partido ante el Racing después de encadenar cinco victorias consecutivas. El récord del mejor inicio está en siete, pero Flick ha restado importancia a la posibilidad de igualarlo o superarlo. “No me gusta esto de los récords, al final queremos ganar partidos, cada partido, es en lo que estamos centrados, en el próximo. No pensamos en eso, solo en mañana, en el Racing, un rival que lo está haciendo bien y es maravilloso ver cómo juegan, cómo atacan. Queremos seguir centrados en demostrar cómo somos como equipo”, aseguró.

La gestión tras el parón de selecciones

Flick ha asumido que los parones de selecciones forman parte del calendario y que el cuerpo técnico debe adaptarse a ellos: “No puedo cambiar nada de estas cosas, sabemos cuándo hay parón de selecciones, se han unificado los parones, pero tenemos que aceptarlo. Han aceptado que sea así y hay que aceptarlo”. Sobre la gestión de los minutos ante el Racing, el entrenador azulgrana ha explicado que decidirá el once en función de la situación de cada futbolista: “Mañana veremos quién empieza a jugar, quién tiene más minutos o menos. Todo el mundo quiere jugar y quiere estar en el equipo, pero tenemos que manejarlo”.