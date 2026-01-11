SUPERCOPA DE ESPAÑA
Hansi Flick: "Sienta muy bien ganarle al Real Madrid con nuestro estilo"
El técnico alemán del FC Barcelona, de 60 años, se mostró muy orgulloso por el juego desplegado por el equipo azulgrana y dio todo el mérito a sus jugadores, sin ponerse medallas pese a su ocho de ocho en finales
Durante la final, Hansi Flick sufrió de lo lindo sobre el césped. Se topó ante un planteamiento defensivo del Real Madrid que no se esperaba y el técnico azulgrana aprovechó la pausa de hidratación de la primera mitad para recomponer al equipo. El efecto fue inmediato con el gol de Raphinha que abrió el marcador. Todo el nerviosismo, incluido un ‘pique’ verbal con Xabi Alonso, se convirtió en liberación de la tensión con el pitido final de Munuera Montero. De manera gradual, primero comedido para ir desatándose poco a poco. Se abrazó Flick a todos, pero especial y significativo fue el que le dio a Ronald Araujo, a quien le dio la oportunidad de volver. Atento a todo, el alemán se fue a buscar a Joan Laporta para que el presidente azulgrana también formara parte de la fotografía de los campeones. Lección dentro y fuera del verde.
La rueda de prensa
Hansi Flick comenzó asegurando que “sienta muy bien cuando ganas una final al Real Madrid. Lo hemos hecho con el estilo que queremos como Barça y eso me hace sentir más orgulloso”.
Admitió que solo se pudo pasar por el vestuario para una ducha, aunque sí percibió que “estaba Casadó bailando y lo hacía bien”.
En cuanto a la final y su desarrollo, Hansi Flick destacó que “en la primera parte tuvimos el balón y controlamos el partido. También había que mejorar unas fases. El Real Madrid tiene calidad y no ha sido fácil, pero hemos luchado juntos, como equipo”.
Elogios a Raphinha, Eric y Araujo
Ya incidiendo en nombres propios, Hansi Flick volvió a lanzar encendido elogios a Raphinha: “Su mentalidad es increíble, su dinámica afecta a todo el equipos una influencia muy buena. Falla la primera y marca la segunda, nos ha dado confianza. Necesitamos su intensidad”, declaró.
De Eric, que “ha tenido la oportunidad de jugar y ha demostrado lo bueno que es, ha mejorado mucho. Puede ser uno de los líderes de este club jugando en diferentes posiciones”, destacó.
Rey de las finales
Y acerca del regreso de Araujo, se congratuló: “En esta situación, verle jugar otra vez y levantar el titulo significa mucho para él y yo estoy feliz. Siempre le daremos apoyo, es un chico fantástico y un muy buen jugador para nosotros”.
Se quitó todo el mérito Hansi Flick de haber ganados las ocho finales que ha vivido como entrenador, para insistir en que “el mérito es del equipo, les pido que marquen un gol más que el oponente y que juguemos al cien por cien para nuestra afición”.
