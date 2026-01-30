Hansi Flick: "Somos el Barça y queremos ganar todos los títulos"

Vuelve LaLiga para el FC Barcelona. Después de saborear la remontada y goleada contra el Copenhague en la última jornada de la Fase liga de la Champions League que les permitió colarse en el top 8, este fin de semana vuelve a rodar el balón de la competición doméstica. Y lo hará a domicilio contra el Elche en el Estadio Martínez Valero, un auténtico fortín: es el quinto mejor local del torneo y tan solo ha sumado una derrota en su feudo (frente al Villarreal en el primer encuentro del 2026).

"Estamos en un momento muy importante de la temporada. Cada partido es un partido menos, tenemos que estar centrados en todos ellos. En casa, el año pasado, tuvieron más posesión que nosotros. Eder ha hecho un trabajo fantástico, ver cómo juegan con el balón controlado, son valientes y crean muchas opciones... Me gusta analizarlos", explicó Hansi Flick en la rueda de prensa antes de medirse al combinado franjiverde.

Ambos equipos se vieron las caras en la primera vuelta de esta temporada, en el Spotify Camp Nou. Los catalanes se llevaron los tres puntos al vencer a los alicantinos por 3-1, gracias a los tempraneros goles de Lamine Yamal y Robert Lewandowski, además del de Marcus Rashford que aportó la tranquilidad después de la diana de Rafa Mir antes del descanso.

Para este fin de semana, el Barça disputará su correspondiente encuentro liguero antes que el Real Madrid, cuyo balón en el Santiago Bernabéu rodará el domingo a partir de las 14:00 horas contra el Rayo Vallecano. "Es mejor cuando ganas, pero aún queda mucho hasta el final de temporada. Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición, y espero que acabemos primeros. Es lo que queremos, pero hasta finales de mayo todavía queda", comentó Hansi al respecto. Recordemos que los blaugranas son líderes en LaLiga un punto por encima de los blancos.

La ilusión de la Champions

El técnico alemán mostró su hambre y ambición de mejorar los resultados de la temporada pasada y reiteró que el objetivo de este curso es que "queremos ganar todos los títulos, pero no es fácil"; sin embargo, "uno puede soñar, pero hay que trabajar duro y mejorar respecto del pasado", comentó. Un aviso a navegantes: "Es importante centrarnos en el siguiente partido, cada tres o cuatro días jugamos. No hay posibilidad de esperar y ver cómo va el partido, tenemos que empezar fuertes desde el inicio, no hay que esperar hasta los últimos minutos. Esto tiene que ver con la mentalidad, que es uno de nuestros puntos fuertes", dejó claro.

Hansi Flick quiso realzar el éxito logrado en la Fase liga de la máxima competición europea de clubes. La cosa no empezó tan bien. "Después del Chelsea nadie pensaba que pudiésemos acabar en el top 8. Eso les he dicho a los jugadores, pero también que hay que mejorar", aseguró después de que su equipo alcanzase una meritoria quinta posición, por delante de Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Inter de Milán o Paris Saint-Germain, entre otros.

El entrenador del Barça no ocultó su ilusión de poder alzar la 'orejona' al cielo de Budapest el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena. "Todo el mundo quiere ganar la Champions", dijo y reconoció que en el Barça sienten la responsabilidad de coronarse como campeones de Europa al ser uno de los aspirantes al título. "Es un sueño, para los aficionados y para nosotros, sabemos que no es fácil, pero trabajamos para lograrlo", zanjó.

Satisfecho con el mercado

El FC Barcelona cerrará el mercado de fichajes de invierno con tres movimiento: la venta de Dro al PSG, la salida en préstamo de Ter Stegen al Girona y la llegada de Cancelo como cedido hasta final de temporada. Sin embargo, Flick se mostró satisfecho con la plantilla con la que afrontará el tramo final de curso.

"Espero que recuperemos a jugadores de lesión, Pedri podría volver pronto, está en la mitad de su proceso de recuperación; Gavi está entrenando más, igual que Andreas. Tengo un buen equipo con gran calidad, además de los jugadores de La Masia para jugar uno, dos o tres partidos. Creo en ellos. Jofre lo está haciendo bien, el resto de los que entrenan con nosotros, también", aseguró.