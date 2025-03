Hansi Flick: "El Atlético estará al cien por cien y será un partido duro"

Hansi Flick tiene la suficiente experiencia como para no fiarse un pelo de un Atlético de Madrid que si bien es cierto que sufrió un gran desgaste entre semana con el 'euroderbi' y la prórroga y penaltis incluidos, cuenta con una gran plantilla y esta temporada parece que le tiene tomada la medida al conjunto azulgrana. Tras la derrota liguera y el empate copero en Montjüic, ahora los enfrentamientos ante los colchoneros se trasladan al Metropolitano. Aumenta la exigencia y este domingo hay media Liga en juego.

"Veo al equipo muy enfocado y muy concentrado. Tenemos ganas de este partido, será duro, pero siempre hay cosas que podemos aprender y nos ayuden a mejorar. Será un partido difícil, pero estamos preparados", arrancó Flick en su primera respuesta, convencido de que el reto que les espera en feudo rojiblanco será mayúsculo.

El Atlético de Madrid está arriba (a 1 solo punto del Barça, con un partido más) por algo y Hansi Flick se deshizo en elogios hacia el rival, a la vez que dejó muy claro que se espera una grandísima versión de los del 'Cholo' Simeone. "Tienen un equipo fantástico, no estamos hablando de solo tres o cuatro jugadores, sino de una plantilla maravillosa y seguro que no será problema para ellos el partido anterior contra el Real Madrid", se mostró convencido el técnico alemán del Barça, a la vez que remarcó que los rojiblancos "estarán en plena forma, al cien por cien. Tienen una gran experiencia y no creo que les afecte mucho", en relación al desgaste.

Flick, sobre la renovación de Frenkie / Barça One

"Queda mucho por recorrer"

Flick no conoce la victoria frente al Atlético de Madrid como entrenador del Barça (sí la consiguió estando al frente del banquillo del Bayern de Múnich), pero sacó buenas conclusiones de los dos choques anteriores ante los del Simeone. "Creo que, realmente, jugamos dos partidos estupendos. Al final del primer partido no estábamos tan centrados como queríamos y en el segundo, nos pasó tanto en el principio como en el final. Nos dimos cuenta de que debíamos cuidar esta situación", admitió el de Heidelberg.

El Barça se ejercita antes de viajar a Madrid / German Bona

El partido de este domingo en el Metropolitano puede ser decisivo por el título de Liga, pero Flick fue prudente. "Queda mucho camino por recorrer para ganar la Liga. Es solo un partido más, si ganamos nos dará más confianza y creeremos más en lo que estamos haciendo. Real Madrid, Atlético, Athletic de Bilbao... todo son equipos fantásticos. No es fácil ganar a estos equipos, todos tienen algo especial", remarcó el entrenador alemán, quien, eso sí, volvió a hacer gala de su optimismo: "Estamos en muy buena situación, con un buen nivel. Si nos centramos, tenemos muchas opciones y potencial".

Hansi Flick quiso mantener el foco en el partido de este domingo y no se mostró excesivamente preocupado con el hecho de que pueda cortarse el ritmo con el parón de selecciones. "No es fácil gestionarlo, pero las cosas son así y las selecciones son importantes. Tampoco está tan mal,. España jugará dos partidos importante contra Países Bajos y nosotros tendremos una semana de tiempo para afrontar el próximo encuentro".

Por otro lado, Flick vio a Lamine "como antes de marcar el gol" ante el Benfica, "no hay un antes ni un después" y se congratuló por el regreso a la selección de Iñigo. "¿Por qué debería pensar que no es justo? Está jugando muy bien con su actitud, su mentalidad, y el seleccionador también lo ve", concluyó Flick.

"Queda mucho para el Dortmund..."

Flick está tan concentrado con lo más inmediato que pasó algo de largo sobre el hecho de volver a jugar contra el Borussia Dortmund en la Champions League, y esta vez, con la novedad en el banquillo alemán de Niko Kovac, quien trajo a Hansi al Bayern, entrenaron juntos a los bávaros y el actual mister del Barça tomó el relevo cuando el croata fue destituido. "Tengo una muy buena relación con él, es un buen chico", dijo. Sobre la eliminatoria, argumentó que "el Dortmund es un gran equipo, ya lo demostraron cuando jugamos contra ellos. En cuartos de final hay buenos equipos y tenemos muchas ganas, pero ahora toca Atlético y tenemos muchos partidos antes". Paso a paso.