Hansi Flick amplía la base

Hansi Flick llegó al FC Barcelona con la promesa de darle mucha cancha a La Masia y empezó a cumplir desde el primer día. Las circunstancias (había habido Eurocopa y Copa América) llevaron al técnico alemán a 'testar' muchos chavales procedentes del filial la pasada campaña y los que acabaron pasando el corte y fueron convocados en el primer partido oficial, la victoria por 1-2 Mestalla frente al Valencia, fueron tres: Marc Bernal, Álex Valle y Sergi Domínguez. Este año, Flick ya no tiene la necesidad de 'engrosar' plantilla porque sí, ha podido contar con los internacionales desde el primer día, aunque es cierto que existe el problema de las inscripciones. Pero su apuesta por la cantera es sincera y real. De hecho, son cuatro los futbolistas que siguen en dinámica del primer equipo y con posibilidades de viajar a Mallorca para el estreno liguero este sábado (19.30 horas) en Son Moix. La base se amplía.

Pau Víctor, Marc Bernal y Gerard Martín deburaron con el primer equipo en Mestalla / FCB

Marc Bernal lideró la revolución

Hasta 7 futbolistas con dorsal del Barça Atlètic tuvieron con minutos con Hansi Flick la pasada campaña. De los tres de Mestalla, Marc Bernal arrancó como titular y como gran revelación de la temporada, pero una importante lesión en la tercera jornada, en Vallecas, le dejó en el dique seco. En el banquillo se quedaron Álex Valle, que al cabo de unos días se marchó cedido al Celtic de Glasgow (ahora es propiedad del Como), y Sergi Domínguez, quien pagó las consecuencias poco tiempo después de una dura derrota en Pamplona.

Quien también debutó en Mestalla y consiguió establecerse en el primer equipo fue Gerard Martín, que lució el '35' y llegó a disputar 42 partidos oficiales. Esta temporada, el de Sant Andreu de la Barça deberá tener dorsal de primer equipo al haber cumplido ya los 23 años.

También Héctor Fort se estableció en dinámica, aunque con menos protagonismo. Su debut, no obstante, no fue con Flick, sino con Xavi Hernández, aunque el alemán le mantuvo en el equipo y le dio 21 partidos. La consolidación de Koundé en el lateral y las prestaciones de Eric Garcia en esta posición le llevan a buscarse, preferiblemente, una cesión.

Andrés Cuenca, Dani Rodríguez y Toni Fernández cumplieron el sueño de debutar con el primer equipo azulgrana y disputar, todos ellos, un partido. El central acabó levantando títulos con el Juvenil A de Luciano Belletti, el extremo guipuzcoano se rompió el mismo día de su estreno, en Valladolid, y el de la Zona Franca está viviendo su segunda oportunidad.

De la apuesta por Toni a la revelación de Dro

Toni Fernández, su primo Guille, Jofre Torrents, y la gran revelación, el centrocampista Dro, son los canteranos que han superado la criba de pretemporada y siguen entrenándose a las órdenes de Hansi Flick en la semana del estreno oficial.

Futbolistas que apuntan a estar a caballo entre el filial y el primer equipo, aunque el caso más incierto de todos ellos es el de Guille, que podría salir en busca de más minutos o seguir los pasos de su primo Toni y quedarse. Guille, como Jofre y Dro, sueñan con el día de su debut oficial y podría no estar muy lejos.

El de la Selva del Camp y el de Nigrán tienen el hándicap del 'overbooking' en sus posiciones, pero son muy jóvenes y la temporada es larga. Hansi Flick ya ha demostrado que cuenta con la cantera y no hay mejor garantía que esta confianza.