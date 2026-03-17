Hansi Flick, en alerta: los cuatro apercibidos del Barça en la Champions

Después de golear al Sevilla y reencontrarse con sus mejores sensaciones, el FC Barcelona tiene todos sus sentidos puestos en la resolución de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. El conjunto blaugrana recibe este miércoles al Newcastle United en el Spotify Camp Nou con el objetivo de hacer bueno el empate 'in extremis' de la ida y lograr un triunfo que le permita colarse entre los ocho mejores equipos de Europa.

Hansi Flick podrá contar con todos los efectivos de su plantilla menos los lesionados Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Koundé y Andreas Christensen. A pesar de que tres de estos cuatro futbolistas suelen ser titulares cuando están disponibles, el técnico alemán podrá armar un once de muchas garantías para sellar el pase para la siguiente ronda. Todo apunta a que el teutón saldrá con todo para derrotar a un Newcastle que llega a la cita tras asaltar Stamford Bridge en una gran muestra de su máximo potencial.

Aunque la prioridad absoluta del Barça será la clasificación para los cuartos de final sin pensar en nada más, en la medida de lo posible cuatro futbolistas tendrán que vigilar si no quieren ser sancionados para el hipotético cruce de cuartos de final ante el Atlético de Madrid o el Tottenham Hotspur: Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó. Si alguno de estos jugadores culés ve la amarilla contra las 'urracas', será 'castigado' con un partido de sanción.

Lamine Yamal ya se perdió un encuentro de la presente edición de la Champions, la visita de la 'fase liga' al Slavia Praga, por acumulación de tres amarillas. El '10' blaugrana, sin embargo, fue amonestado en la última jornada de la liguilla y vuelve a estar apercibido. Y es que, a partir de la primera sanción, toda cantidad impar de tarjetas (cinco, siete, nueve...) implica castigo. Fermín, Gerard Martín y Casadó, por su parte, solo han visto dos amarillas en lo que llevamos de máxima competición continental.

Cabe recordar que las tarjetas amarillas en la UEFA Champions League se limpian al finalizar los cuartos de final.