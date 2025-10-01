Hansi Flick admite errores "de comunicación" con Ter Stegen

El Barça tuvo (y tiene) muchos problemas para confeccionar la nómina de porteros para la temporada 2025/26. Sin ir más lejos, afronta el primer partido de la máxima exigencia del curso, frente al PSG, con Szczesny bajo los palos y con Kochen y Eder Aller como alternativas. Joan Garcia, la gran apuesta del club y que estaba jugando a un gran nivel, está lesionado; y el que fuera el titular durante una década, Marc-André Ter Stegen, también está en el dique seco tras vivir un amargo pulso en torno a su continuidad durante el verano. Hansi Flick ha entonado, en parte, el mea culpa por la gestión de este asunto.

No fue una situación fácil para los guardametas, pues incluso 'Tek' tuvo que esperar varias semanas para poder ser inscrito, una vez que el otro portero que restaba en nómina, Iñaki Peña, aceptó salir cedido al Elche para que su ya excompañeros pudieran ser inscritos...

El pulso con Ter Stegen

Tampoco para Hansi Flick, pues el técnico azulgrana tuvo que afrontar de cara una situación muy complicada; con el club acuciado por los problemas de exceso de masa salarial, el alemán asumió (absolutamente de buen grado) la apuesta de futuro del club por Joan Garcia, al que ficharon procedente del RCD Espanyol por unos 30 millones de euros.

El Barça, a través de Deco y Flick dejaron a las claras a Ter Stegen que no contaban con él, pero la decisión de Marc-André fue iniciar un pulso que tuvo un final triste: el cancerbero alemán tuvo que pasar por el quirófano nuevamente por sus molestias en la espalda y no puso fácil las cosas para aceptar su baja de larga duración que liberaba su plaza en la lista de inscritos en LaLiga para el ahora también lesionado Joan Garcia. El club le abrió un expediente disciplinario que únicamente retiró cuando el meta aceptó que se presentara el informe sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido al comité médico de LaLiga.

"Mucho por mejorar"

Un auténtico desbarajuste que abordaba este miércoles Flick en una entrevista concedida a 'Sport Bild'. Hansi, como siempre directo y sin dobleces, no dudó en reconocer que desde la parte del club no se gestionó bien la situación con Ter Stegen. "¿Si siempre se llevó de la mejor manera todo lo relacionado con la comunicación? Creo que hay mucho que mejorar, incluso por mi parte", sentenció.

Hansi Flick defendió pese a todo los motivos que llevaron al Barça y a Ter Stegen un crudo enfrentamiento que incluso le costó momentáneamente la capitanía al futbolista cuando puso trabas para ser dado de baja en LaLiga durante estos meses de baja.“Con Joan Garcia tenemos un portero muy joven y de gran talento, que ya está a un nivel altísimo, y entre todos (la dirección deportiva y el staff del primer equipo) decidimos que él debería ser el futuro del Barcelona. Así que nuestro planteamiento estaba claro”.

La apuesta por Joan Garcia chocó con la negativa de Ter Stegen a dejar el club y los problemas de límite salarial del Barça, llevando la situación a una tensa crisis que afortunadamente se solucionó. "Para mí es importante que Marc y el club se hayan acercado y hayan buscado una comunicación genuina. Es importante que Marc regrese ahora. Es un portero de primer nivel y recibirá todo el apoyo que necesite de nosotros para que pueda volver a jugar a su nivel actual".