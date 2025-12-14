Hansi Flick se acerca a su once ideal

Hansi Flick es un técnico respetado y que se hace respetar porque, entre otras cosas, ha demostrado que es justo con sus decisiones. Siempre hay excepciones que pueden confirmar la regla (casos de Iñaki Peña o de Pablo Torre la pasada campaña), pero nadie puede dudar que se guía por la meritocracia. Diversas circunstancias han acabado por ubicar a Gerard Martín en el perfil izquierdo del eje de la defensa y a Eric Garcia como pivote. Y ahora, va a ser muy difícil que, estando disponibles, no sean de la partida en grandes citas si mantienen este nivel. Se lo han ganado, también lo está haciendo Ferran Torres en puna pese a no marcar contra Osasuna, y poco a poco, e impulsado por los acontecimientos, se va perfilando un once de gala que seguramente es bastante distinto al que podíamos esperar a principio de temporada.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 2 - 0 Osasuna de la jornada 16 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

La defensa, consolidada

La presencia bajo palos de Joan Garcia no tiene ningún tipo de discusión. El de Sallent es meta, y para muchos años, del Barça, por mucho que la sombra de Ter Stegen vuelva a estar ahí una vez recuperado de su lesión en la espalda. Y a Szczesny ya le parece bien el rol de secundario. Incluso está agradecido.

Koundé y Balde en los laterales tampoco son demasiado objeto de debate. El francés parece que se va reencontrando con sus mejores sensaciones (ayudado por el doblete al Eintracht) y el barcelonés es reclamado por el propio Flick para ir a la selección. Poco más que añadir.

En el eje, la baja de Ronald Araujo por salud mental, la poca continuidad de Christensen y el cambio de rol de Eric Garcia han ayudado a consolidar la pareja formada por Pau Cubarsí y un Gerard Martín siempre cumplidor y cada vez con mayor confianza. Que se lo crea, que es jugador del Barça y de los titulares. El triunfo de la constancia.

Situación desconocida para Frenkie

El pivote defensivo del Barça, a día de hoy, lleva el nombre de Eric Garcia. Cuando Frenkie de Jong tuvo que estar de baja primero por sanción, después por motivos familiares y después por gripe, Hansi Flick recurrió a su 'joker' y probó al de Martorell en el centro del campo. El que nunca le falla. Ahora, quien está en la situación de tener que recuperar el puesto es el neerlandés.

Pedri, en el partido entre Barça y Osasuna / Barbeito

Pedri es indiscutible como catalizador y ejecutor del último pase genial, y como siempre, la gran duda se genera en la mediapunta. Estando al cien por cien, el titular debería ser Dani Olmo, pero el egarense se recupera de una lesión, mientras Fermín no ha vuelto del todo bien de la suya y Raphinha es quien ha centrado su posición en el último partido. Cuando parecía que no era la mejor solución, doblete a Osasuna.

Lamine, el indiscutible del tridente

El brasileño, 'O capitao', tiene plaza fija en el equipo. Su posición natural es por el extremo izquierdo, pero centrarle permite la entrada de un Marcus Rashford que sigue engrosando su balance de asistencias. Tiene un guante el inglés en su bota, aunque pueda fallar en otros aspectos.

El extremo diestro es propiedad de un lamine Yamal quien también ha sido probado, y con éxito, en la mediapunta. Ha vuelto a la banda, pero al menos, sirvió (contra el Betis) para comprobar la validez de Roony Bardghji.

Y el '9', si es por méritos, corresponde esta campaña a Ferran Torres. Con el permiso de un Robert Lewandowski al que nunca hay que dar por acabado, Porque te puede retratar...