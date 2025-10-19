Flick acelera: 201 goles y 2 expulsiones

Hansi Flick está rompiendo los moldes de su personalidad y cada vez parece más contagiado de los aires mediterráneos que respira cada día. En la pasión con la que vive los partidos y también en la actitud de ir siempre en busca del gol. Ante el Girona, no le quedaba otra y la solución fue situar al central Ronald Araujo como Johan Cruyff hacía con José Ramón Alexanco. Tres puntos y dos goles que elevan la cifra de los conseguidos en el Barça desde que Flick está en el banquillo a los 201.

El 1x1 del Barça ante el Girona / SPORT

La primera temporada, el Barça de Hansi Flick celebró ni más ni menos que 174 goles en 60 partidos oficiales, lo que dio una impresionante media de 2,9 goles por encuentro. esta campaña, ha bajado la capacidad goleadora, pues son 27 goles en 11 partidos, es decir, 2,45 de promedio. Aun así, continúa siendo muy alto.

Goles marcados... y encajados

Y lo más destacable es que ya son 47 partidos consecutivos del FC Barcelona marcando al menos un gol. El récord histórico del club que se superó cuando se alcanzaron los 45 continúa aumentando, camino de la cincuentena.

Eso sí, las goleadas tan habituales en la primera temporada con Hansi Flick en esta campaña, por el momento, se ha limitado al 6-0 endosado al Valencia en el histórico primer partido oficial en el Estadi Johan Cruyff.

En el lado negativo, son 5 partidos seguidos encajando gol. Desde el 3-0 al Getafe en el Johan Cruyff, el Barça ha recibido tantos del Oviedo (1), Real Sociedad (1), París Saint-Germain (2), Sevilla (4) y Girona (1).

2 rojas en el Barça, 0 en el Bayern

Durante su etapa como entrenador en el Bayern de Múnich, Hansi Flick solo vio una cartulina amarilla. Y si nos remontamos a su etapa como futbolista, destaca que, pese a jugar como central, el de Heidelberg solo fue expulsado en una ocasión y fue por cometer falta. Sucedió en 1991 cuando defendía los colores del Colonia, en un 2-6 encajado ante el Kaiserslautern.

Pero el fútbol español es otra cosa y de ello ya se dio cuenta el bueno de Hansi Flick cuando la temporada pasada le expulsaron injustamente en un partido ante el Betis, cuando el colegiado Muñiz Ruiz señaló el punto de penalti y en el acta escribió que “el alemán salió del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones”.

Rafa Yuste bromea cuando le preguntan sobre el corte de mangas de Flick / EL CHIRINGUITO

Le cayeron dos partidos y tuvo después el 'consuelo' de que el entonces presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, reconoció que el entrenador azulgrana "no había hecho nada".

La segunda expulsión ha sido esta vez por doble amarilla. Como entrenador del Barça, a Flick ya le habían sacado la cartulina amarilla en dos ocasiones, pero en el derbi ante el Girona, al ser en el mismo partido, acarrea suspensión. De nuevo por protestas. Jesús Gil Manzano reflejó "aplausos" y "gestos de desaprobación" por añadir solo el colegiado extremeño cuatro minutos.

Luego, resultó que fueron suficientes para ganar y celebrar gol con un doble corte de mangas. "El fútbol es emoción", se excusó Hansi Flick. Y luego dicen que los alemanes no son pasionales...