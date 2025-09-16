Hansi Flick tiene 72 horas para resolver el dilema del pivote para el debut en la Champions

La Champions 2025/26 arranca este martes con partidos tan espectaculares como el Athletic-Arsenal o el Real Madrid- Olympique de Marsella, pero el Barça no se estrenará hasta el jueves en Newcastle. Un margen de 72 horas en el que el técnico blaugrana espera despejar las dudas que mantiene en su once inicial, muy condicionado por los problemas físicos de algunos de sus futbolistas clave.

Tras el enorme enfado inicial, Hansi Flick se está haciendo a la idea de que Lamine Yamal no llegará a tiempo para jugar contra 'The Magpies' ('Las Urracas'), aunque es evidente que se va a mantener la incógnita hasta el último momento por si el joven talento de Rocafonda evoluciona tan favorablemente que pueda estar en el césped de St. James Park, pero el técnico alemán no va a correr ningún riesgo con Lamine ni con el resto de sus jugadores; Gavi está entre algodones ante las persistentes molestias en la rodilla y el regreso de Marc Bernal se está haciendo de manera muy progresiva. A nadie se le escapa que la temporada acaba de comenzar .

El caso de Frenkie de Jong

Otro caso diferente es el de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, que regresó del parón de selecciones con molestias musculares en la pierna derecha, ya estuvo ausente en el duelo frente al Valencia pues se lesionó durante el Polonia-Países-Bajos y Ronald Koeman ya lo dispensó frente a Lituania por "una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha", según rezaba el parte médico.

De Jong no ha podido mantener la titularidad que estrenó contra el Real Mallorca en Son Moix (0-3) en este arranque de temporada por diferentes circunstancias. Flick le dispensó una semana después del Levante-Barça (2-3) con un permiso por paternidad. Regresó al equipo frente al Rayo Vallecano (1-1) y la lesión del parón de selecciones lo ha mantenido en el dique seco hasta que este lunes ya pudo entrenarse con el grupo.

Incuestionable Pedri

Frenkie forma con Pedri el tándem titular en la sala de máquinas azulgrana y Flick tiene plena confianza en ellos... pero también en Marc Casadó. El joven pivote catalán es el relevo natural del neerlandés en la plantilla. Ya cumplió este papel durante la temporada 2024/25, en la que fue titular mientras De Jong superaba sus problemas físicos, aunque en la recta decisiva de la temporada el entrenador apostó en firme por la veteranía de este en detrimento del centrocampista de Sant Pere de Vilamajor.

El Barça, con Pedri y Marc en el doble pivote, deslumbró ante un Valencia al que incluso le vino grande el Estadi Johan Cruyff. Otra cosa es cuál será la apuesta del entrenador azulgrana para el debut en la Champions. Pedri es incuestionable, por su talento y por su momento de juego; y a Flick le gusta mantener la tensión competitiva de la plantilla al máximo y sabe que Casadó está en condiciones de estar en el once frente al Newcastle porque ya fue titular en los siete primeros partidos del Barça en la Champions 2024/25 en los que el equipo encadenó seis victorias tras el inesperado tropiezo inicial ante el Mónaco (1-2).

Marc Bernal se suma a la pelea

El matiz está en que, cuando De Jong volvió a estar al cien por cien, le fue ganando terreno. La mala fortuna en forma de grave lesión (rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha), dejó finalmente fuera de combate a Marc.

Ahora, vuelve a estar en condiciones de competir - y repartirse- la titularidad con De Jong, a expensas de que el reaparecido Marc Bernal ultime su recuperación física y pueda pelear también por la posición; sin olvidar que Gavi, cuando ha estado en condiciones, también ha ocupado el puesto de pivote.

En cualquier caso, a corto plazo y pensando en el estreno europeo contra el Newcastle, el dilema de Hansi Flick pasa por mantener a Casado en el once inicial o apostar desde el inicio por el regreso de De Jong. Tiene 72 horas para valorar las sensaciones de los futbolistas y tomar decisiones tácticas.