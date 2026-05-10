Hansi Flick (61 años), entrenador del FC Barcelona: "Mi madre me dio a luz a los 16 años y mi padre también era muy joven"

El FC Barcelona afronta esta noche uno de los Clásicos más importantes de los últimos años. Por primera vez en la historia, el conjunto azulgrana recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou con la posibilidad de proclamarse campeón de La Liga ante su eterno rival.

Sin embargo, el partido también estará marcado por el duro momento personal que atraviesa Hansi Flick. El técnico alemán ha recibido en las últimas horas la noticia del fallecimiento de su padre, un golpe emocional que ha comunicado tanto al vestuario como a la dirección del club antes del encuentro.

A pesar del dolor, el entrenador ha decidido mantenerse al frente del equipo y dirigir el Clásico desde el banquillo.

Flick ha desarrollado gran parte de su carrera como entrenador en equipos como el Hoffenheim, el Bayern de Múnich y, actualmente, el FC Barcelona. Además, también estuvo al frente de la selección alemana.

Hansi Flick respondió a Bordalás en la rueda de prensa / Dani BARBEITO / SPORT

En una entrevista con 'Süddeutsche Zeitung' explicó que su manera de gestionar el vestuario tiene mucho que ver con su infancia y con la figura de su padre, ya que nunca podía prever cómo reaccionaría su padre ante una decepción: "Estoy muy agradecido a mi padre por todo lo que hizo posible por mí, y sé lo que quería decir con ello. Pero no siempre fue fácil en aquel entonces".

El técnico alemán ha recordado en varias ocasiones los esfuerzos que hicieron sus padres para que pudiera dedicarse a su gran pasión. Ya durante su etapa escolar, Flick repetía a sus profesores que algún día sería futbolista profesional, y aunque parecía un sueño lejano, terminó convirtiéndose en realidad gracias al apoyo constante de su familia.

Tal y como explicó en una entrevista recogida por 'Tribuna', sus padres tuvieron que afrontar muchas responsabilidades desde muy pronto: "Mi madre me dio a luz a los 16 años. Mi padre también era muy joven y asumió la responsabilidad de una familia numerosa desde muy joven".

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El padre de Hansi siempre había soñado con convertirse en futbolista, aunque nunca pudo cumplir ese objetivo debido a las obligaciones familiares. Aun así, se esforzó para ayudar a su hijo a alcanzar aquello que él no había podido conseguir: "Mi padre trabajó duro para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirme en un verdadero futbolista".