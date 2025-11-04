Hansi, tengo una carta para ti

Franky Van der Elst es un mito del Brujas y del fútbol belga. Disputó cuatro mundiales con la selección de su país, entre 1986 y 1998. 86 veces internacional y un gol para un centrocampista de corte defensivo. Defendió la camiseta y el escudo del Brujas durante quince temporadas. Desde que llegó del Molenbeek en 1984 y hasta 1999, cuando optó por la retirada. Jugó más de 600 partidos con el Brujas con un buen palmarés. Conquistó 5 campeonatos de Liga, 4 Copas de Bélgica y 8 Supercopas. Además, fue nombrado en dos ocasiones Mejor Jugador belga del año, en 1990 y 1996.

Tras colgar las botas, se dedicó a entrenar, aunque ahora con 64 años, es comentarista de televisión en Bélgica. Presente en la sala de prensa del Jan Breydel en la previa del encuentro de Champions entre el Brujas y el Barça, Van der Elst protagonizó la anécdota de la jornada. Llevaba en sus manos una carta con nombre y destinatario, Hansi Flick.

Van der Elst esperó a que los enviados especiales de la prensa catalana hiciesen todas sus preguntas para intervenir. Se dirigió a Hansi Flick y explicó que era un admirador del estilo de juego del técnico alemán, por la presión que ejercen sobre el rival, por la mentalidad ofensiva de sus equipos y así se lo explicaba en la carta. Eso sí, se atrevía a darle algunos consejos al entrenador alemán, por ejemplo, no le gusta que arriesgue tanto cuando los partidos están igualados pero con marcador favorable al Barça. Le aconseja que dé un paso atrás y se resguarde un poco.

En el diálogo que mantuvo con Flick, le puso como ejemplo el partido contra el Inter de Milán y dijo que de ello había discutido mucho en programas de televisión. Le dejó bien claro, eso sí que "la carta es 90% de amor y un 1% de algún reproche". El entrenador del Barça se lo tomó muy bien, ante la mirada atenta de Robert Lewandowski, que estaba a su lado. "Tienes una filosofía, una manera de jugar y hay que ponerla en práctica. Contra el Inter fue un partido increíble", contestó Flick a Van der Elst.

Tras la rueda de prensa, el mito del fútbol belga se acercó a entregarle la carta a Flick,. ambos mantuvieron un pequeño diálogo y se fundieron en un sincero abrazo.