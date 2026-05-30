Así se han tomado en Newcastle el fichaje de Anthony Gordon por el Barça: "Nada que ver con Isak"

El nombre de Anthony Gordon se empezó a asociar al Barça a principios del mes de mayo, pero no fue hasta este miércoles cuando todo se desencadenó (al menos, de cara al exterior) y los azulgranas se llevaron al delantero en una 'operación relámpago' que sorprendió a más de uno. ¿También en Newcastle? SPORT ha contactado con periodistas que cubren la información del Newcastle United para conocer cómo han vivido en el club de las 'urracas' la marcha de uno de sus grandes referentes. Lejos de lo que se podría pensar en un principio, la salida de Gordon no ha supuesto ningún trauma, más bien al contrario.

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No porque Anthony Gordon no fuera un jugador importante para el Newcastle (jugó 139 partidos oficiales y marcó 39 goles), sino porque ya lo tenían más que asumido. "Desde hace tiempo era evidente que Gordon se marcharía. La incógnita era cuándo y dónde iría, no si abandonaría el club", asegura el periodista del 'Chronicle Live' Sean McCormick. Por su parte, Raff Tindale, de Hayters TV, confirma que "Gordon se ha marchado del Newcastle en buenos términos. La decisión de Eddie Howe de no alinearlo en los últimos partidos de la temporada confirmaba esta salida, por lo que no supuso una sorpresa para la mayoría".

Disipado otro 'caso Isak'

Sí causó algo más de sorpresa que su destino final fuera el Barça y las negociaciones, tan rápidas. "Vender a Gordon a principios de verano da al Newcastle mucho margen de maniobra", dice McCormick. "Ambos clubes querían cerrar el acuerdo rápidamente. El Barça, porque sabía que otros grandes europeos estaban interesados en Gordon, y el Newcastle, porque no quería que se repitiera una situación similar a la de Isak el verano pasado, cuando fue traspasado al Liverpool el último día del mercado de fichajes", apunta Tindale.

Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League / EFE

Y es aquí donde encontramos el quid de la cuestión. Los 'magpies' no querían otro caso como el de Isak, que tanto desgastó al club y a la afición blanquinegra, y que Gordon se haya ido prácticamente sin hacer ruido ha supuesto más un alivio que un problema. "Pensábamos que el Bayern de Múnich era el favorito para hacerse con sus servicios, pero el Barcelona se adelantó. El Newcastle está contento de venderlo al extranjero en lugar de a un rival directo de la Premier League", añade McCormick.

"Gordon es la pieza que le faltaba a Flick"

"Vender a Gordon antes del verano le da al Newcastle mucho margen de maniobra", señala Sean McCormick. El periodista del 'Chronical Live' añade otro detalle relevante para entender la situación en la capital del noreste inglés: "Su desarrollo estos años le ha valido un fichaje importante por el Barcelona, y el Newcastle lo utilizará como ejemplo para atraer a jóvenes promesas al club, sin perder de vista el objetivo deportivo de clasificarse habitualmente para competiciones europeas".

Raff Lindale, de Hayters TV, junto a las estatuas de Alan Shearer y Bobby Robson en el exterior de St. James' Park / Valentí Enrich

¿Qué puede aportar Anthony Gordon al Barça. Ambos periodistas lo tienen claro. Sean McCormick asgura que "su versatilidad será clave para Hansi Flick. Es muy rápido y un excelente regateador. Además, es bueno en defensa y corre constantemente, tanto en ataque como en defensa, una cualidad fundamental". Y Raff Tindale lo rubrica de esta manera: "Gordon puede sustituir a Raphina o a Lamine Yamal por bandas, o bien jugar junto a ellos como delantero centro. Es rápido, directo y una amenaza ante la portería. Podría ser la pieza que le faltaba a Flick para hacer realidad su sueño de traer de vuelta la Liga de Campeones a Catalunya".