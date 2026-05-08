¿Cómo han rendido los fichajes de invierno del Barça Atlètic y qué se puede esperar de ellos?

El Barça Atlètic revolucionó el mercado de invierno con cinco incorporaciones. A excepción de Joaquín Delgado, el resto de refuerzos eran apuestas extranjeras de futuro: futbolistas muy jóvenes que han terminado teniendo más protagonismo en el Juvenil A que en el filial.

La hoja de ruta de la dirección deportiva estaba clara: invertir en potencial sin riesgo económico y tomar decisiones tras verlos de cerca durante unos meses.

Con esa intención llegaron Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein, Patricio Pacífico y Ajay Tavares en el mercado de invierno. Cuatro meses después y con la temporada del Barça Atlètic ya finalizada, este es el balance.

Hamza Abdelkarim (18 años), grandes esperanzas

Hamza Abdelkarim fue el fichaje que llegó con más ‘hype’ al club. El egipcio aterrizó con la fama de ser un ariete clásico y ha confirmado las expectativas. Hamza es un futbolista exótico dentro de la cantera del Barça, un ‘9’ de área de los de antes, donde todo empieza y acaba en el remate.

El delantero egipcio ha vivido unos meses de mucho ajetreo, sin continuidad pero con picos prometedores. Llegó más tarde de lo previsto y no pudo estrenarse hasta comienzos de marzo, tras superar varios contratiempos burocráticos.

Su debut fue esperanzador, con gol incluido, aunque desde entonces ha sufrido molestias y, además, ha tenido que adaptarse a un contexto futbolístico completamente nuevo para él: otro ritmo, otros automatismos y una idea de juego muy distinta a la que había conocido hasta ahora.

Sin presencia en el filial, ha sido en el Juvenil A donde ha podido sumar minutos. Su mejor actuación llegó hace solo unos días: el equipo de Planas cerró la liga con un 9-0 ante el Montecarlo y tres goles de Hamza. El atacante egipcio necesitó poco más de un cuarto de hora para firmar un hat-trick impecable, explotando al máximo su juego aéreo y su instinto dentro del área.

Al Juvenil aún le queda el reto de la Copa de Campeones, una oportunidad para que Hamza siga reivindicándose. De momento, ya ha manifestado su deseo de continuar en el Barça.

Desde Egipto apuntan que el Al Ahly percibiría 1,5 millones de euros en concepto de traspaso, con variables que podrían elevar la operación hasta los 5 millones adicionales en función de un posible debut con el primer equipo y otros objetivos individuales. El club egipcio, por su parte, mantendría un 15% de una futura plusvalía en caso de traspaso.

Patricio Pacifico (20 años), frenazo a un defensa consistente

El uruguayo estaba siendo el fichaje de mayor impacto hasta que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Hasta ese momento, se estaba consolidando en el once del Barça Atlètic con un rendimiento muy regular y consistente.

Lesión en el Barça Atlètic: Patricio Pacífico / @culemaniacos

Pacifico confirmó en el conjunto de Belletti que es un lateral muy sólido en defensa, con capacidad también para actuar sin problemas como central. A pesar de destacar especialmente en tareas defensivas, incluso llegó a marcar un gol con el Barça B.

Aunque a día de hoy no hay nada definitivo, una de las ideas que maneja el entorno del futbolista —y que ya se ha trasladado al club— es ampliar la cesión por una temporada más, hasta el verano de 2027. En el club creen que podría estar recuperado en unos ocho meses y, por tanto, con opciones de participar en parte de la próxima temporada.

Juwensley Onstein (18 años), potencial por descubrir

Pese a llevar ya varios meses en el club, solo ha tenido apariciones esporádicas. El central neerlandés llegó fuera de forma debido a la situación que arrastraba en el Genk. Su negativa a renovar provocó que no compitiera durante meses antes de su llegada.

En el club detectaron rápidamente que necesitaba un plan personalizado. Especialmente después de sufrir molestias cuando apenas había disputado unos minutos en su debut con el Juvenil A. A partir de ahí, dejó de tener minutos y no ha sido hasta las últimas semanas cuando ha vuelto a participar con cierta continuidad, saliendo desde el banquillo.

Aun así, en el Barça mantienen la confianza en su potencial. Se trata de un central de gran envergadura, con buena salida de balón, que llegó libre al club y que sigue considerado una apuesta de futuro.

Onstein es un central zurdo muy prometedor / Gorka Urresola

Ajay Tavares (16 años), golpe a su progresión

El extremo llegó procedente del Norwich City como internacional en las inferiores de Inglaterra y buenos informes. Tavares destacó sobre todo por su explosividad: un perfil de extremo muy bajito pero con un tren inferior potente y arevimiento para encarar.

SPORT

Desde el principió, en el Barça, se incorporó directamente al Juvenil de Pol Planas y fue ganando protagonismo. Pero todo cambió con una jugada muy desafortunada: una fuerte conmoción ante el Nàstic tras chocar contra un muro que hizo que dijera adiós a la temporada a principios de abril. Ocurrió justo el día que fue titular.

Tavares se tiró un autopase largo, resbaló e impactó de forma muy fea. El diagnóstico fue tenía que estar entre dos y tres meses de baja por una fractura de muñeca.