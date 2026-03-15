Así han pasado el día de reflexión Joan Laporta y Víctor Font, los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona

Joan Laporta y Víctor Font vivirán este domingo un día muy intenso. Los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona pasarán muchas horas en el barrio de Les Corts. Acudirán al Spotify Camp Nou a votar, al tanatorio para acompañar a la familia de Enric Reyna en el último adiós al expresidente del club fallecido el pasado jueves, al partido que disputará el equipo de Hansi Flick contra el Sevilla y ya después a sus respectivas carpas a esperar el resultado de los comicios.

Para un día con tanto ajetreo y emociones y después de una larga, cansada y dura campaña electoral, ambos dedicaron el sábado a coger fuerzas. A tomarse un respiro. El presidente saliente dejó Barcelona y se fue a uno de sus destinos favoritos para desconectar. Laporta pasó el día en la casa que tiene en S'Agaró. Allí deja el traje y la corbata y desconecta entre animales. En su zoo particular, como él mismo dice. Tiene gallinas, cabras y algunos perros.

Ya de vuelta a Barcelona, Laporta pasó la tarde-noche de este sábado entre amigos, pues acudió a una cena para celebrar el cumpleaños de la pareja de uno de sus más fieles escuderos, Enric Masip. Eso sí, siempre siguiendo de reojo el partido del Real Madrid contra el Elche.

Víctor Font, por su parte, aprovechó el día para estar con su familia, a la que ha tenido un poco abandonada durante la campaña electoral. Muchos kilómetros, muchas reuniones, muchas presentaciones, muchas entrevistas. Descanso en su domicilio de Granollers junto a su mujer y sus tres hijos. Después de comer, aprovechó la tarde para ir al cine. La película elegida, 'Balandrau, vent salvatge', la historia real de un grupo de amigos que el 30 de diciembre del año 2000 ascendieron el Balandrau y que se vieron sorprendidos por un fuerte viento que desencadenó la peor de la historia de los Pirineos.

Tras la sesión de cine, Víctor Font y su familia fueron a cenar a un restaurante japonés. Después de la cena, a descansar que este domingo espera un día de máxima intensidad para los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona.