¿Han llegado para quedarse? El 2026 pondrá a prueba la red de seguridad de Flick

La recta final de 2025 dejó en el Barça una prometedora sensación de solidez defensiva a la que contribuyó la sorprendente pareja de centrales formada por Cubarsí y Gerard Martín. Con esta fórmula, el equipo azulgrana sumó 7 victorias en 7 partidos, encajando 6 goles y logrando 3 porterías a cero, una cifra que refleja la mejora del conjunto de Hansi Flick.

Unos números que subrayan un paso adelante defensivo que no se entendería sin sumar varios elementos más: el papel de Eric como ancla en el mediocampo, el regreso de la presión de Raphinha o la presencia de Joan Garcia en la portería. Tampoco habría que olvidar el impacto de Pedri, que a pesar de perderse por lesión el último encuentro, fue clave para ganar control en la mayoría de encuentros.

El técnico alemán se enfrenta ahora a la pregunta que muchos aficionados se hacen: ¿seguirá confiando en esta fórmula en 2026? ¿Lo hará cuando llegue la hora de la verdad? La primera respuesta llegará el próximo 3 de enero ante el Espanyol, en un duelo que pondrá a prueba la continuidad de esta dupla.

Por ahora, los centrales disponibles son Cubarsí, Gerard Martín y Eric García, quien está jugando más como mediocentro, además del asterisco Araujo, recientemente recuperado de problemas de salud mental, y al que se espera que sea la gran novedad de la sesión de este lunes.

Eric Garcia, el único futbolista del Barça que ha jugado todos los partidos esta temporada (25) / FCB

El comodín de Eric

Lo más sorprendente del último tramo de temporada ha sido que la apuesta por Cubarsí y Gerard Martín no desplazó a Eric al lateral derecho, sino que le permitió relevar a De Jong en el pivote, consolidando un esquema que parecía temporal.

Esta adaptación ha sido clave para Flick, quien destacó tras el triunfo ante Osasuna: "Eric nos da estabilidad, ha hecho un partido fantástico. Gerard ha mejorado un montón. Y de 'Cuba' ya hablé en el pasado. Jugar a este nivel con 18 años es brutal. Felicito a La Masia por lo que han hecho con los jugadores jóvenes. Es realmente maravilloso."

El técnico ha encontrado en este triángulo defensivo soluciones únicas: la zurda de Gerard Martín permite a Cubarsí jugar en su lado natural, mientras que Eric garantiza un pivote posicional más defensivo que Frenkie de Jong, proporcionando equilibrio y seguridad al equipo.

Con estas piezas, el Barça se presenta en 2026 con una base defensiva prometedora, aunque será en los próximos partidos donde se confirme si Flick seguirá confiando en esta fórmula que fue clave en la recta final del 2025.