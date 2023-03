Araujo y Kounde cambian la defensa del Barça

Entre los dos secaron a Vinicius y Benzema y el Madrid no disparó una sola vez entre los tres palos Su presencia permite al Barça defender a campo abierto o hacerse fuerte en bloque bajo como en el Bernabéu

El Barça firmó en el Bernabéu una posesión de balón del 35.6%, pero apenas sufrió. Lo que en muchos equipos no sería noticia sí lo fue para los azulgrana. En primer lugar porque la propuesta de Xavi se basa en tener el balón. Y en segundo porque históricamente, cuando no lo ha tenido, ha salido mal parado. No fue el caso del jueves, porque el Madrid no remató en todo el partido entre los tres palos.

El Barça fue un cerrojo en el que destacaron sobe todo dos futbolistas: Araujo y Kounde. Entre los dos secaron a Vinicius y Benzema, los jugadores más diferenciales del Madrid. El uruguayo ocupó el lateral derecho y el francés jugó en su posición favorita: el centro de la defensa. Entre los dos han cambiado la defensa del Barça, la línea más consistente del equipo en LaLiga y la Copa.

Araújo volvió a anular a Vinicius en un Clásico | Efe

En el Bernabéu se pudo ver cómo su sola presencia permite al equipo fuerte en diferentes escenarios. Durante algunas fases de la primera parte, en situaciones de ida y vuelta, ganaron duelos individuales a campo abierto. En la segunda parte, con el Barça en bloque bajo, fueron un muro para el Madrid. Xavi quería tener el balón en el Bernabéu, pero ocurrió lo contrario y el Barça hizo un trabajo de resistencia formidable.

Elogios para Kounde

Kessie destacó el trabajo de Kounde. "Jules ha hecho un gran partido. No había jugado de central por un tiempo pero es su posición preferida. No es fácil jugar contra un goleador como Benzema pero lo hizo muy bien". El francés lideró el centro de la defensa demostrando sus mejores virtudes: calma ante la adversidad, anticipación y piernas en los duelos individuales.

Koundé jugó todo el partido, tuvo un 93% de acierto en el pase, despejó 11 veces el balón y ganó todos los duelos aéreos. Tras algunos partidos donde no estuvo a su mejor nivel, se reivindicó en el Bernabéu. A su lado tuvo un Marcos Alonso que jugó un partido muy consistente y un Araujo, que a veces se juntaba con ellos para cerrar con tres centrales. Balde, por su parte, fue el defensa más liberado para atacar la otra área.

El canterano se está consolidando como la apuesta de Xavi para los partidos grandes. En el Bernabéu no solo fue una poderosa arma ofensiva, también demostró ser un gran corrector gracias a su velocidad. Balde forma junto a Kounde, Araujo y Christensen, que se perdió el clásico por lesión, una línea defensiva que ha llegado para quedarse.