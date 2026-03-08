Hamza ya vuela con el Barça: gol y penalti provocado

Costó lo indecible, pero por fin pudo estrenarse de forma oficial con la camiseta del Barça Hamza Abdelkarim. 40 días después de ser anunciado por el club azulgrana, el delantero egipcio fue titular. Pol Planas lo ubicó en la punta de lanza con el Juvenil A del Barça en el complicado compromiso disputado en Huesca.

Por fin llegó la luz verde del permiso de trabajo después de que el jugador tuviera que regresar a su país para acelerar los trámites. Abdelkarim estuvo entrenando con la selección egipcia juvenil y poniéndose a tono bajo las directrices de los preparadores azulgranas. Hace unos días el Barça pidió a la Federación Egipcia su retorno y fue el pasado miércoles cuando el chico aterrizó en Barcelona. El jueves se reincorporó a los entrenamientos y este viernes puso rumbo a Huesca con la expedición azulgrana.

Punta de lanza

Quizás no esperábamos que fuera titular ya desde el primer día, menos aún tras haber aterrizado en la Ciudad Condal apenas un par de días antes. Pero Planas lo colocó en la punta de lanza, acompañado por Àlex González, otro fichaje invernal, en la izquierda y Nil Vicens en la derecha. Por detrás del '9' (por cierto, el número con el que debuta de barcelonista), talento con Adrián Guerrero, Quim Junyent y Orian Goren.

Hamza Abdelkarim es una gran promesa internacional / FCB

Se le vio aún algo desubicado al atacante egipcio. Con su enorme presencia física (supera el 1,90), intentó ayudar a descargar de espaldas, aunque todavía algo falto de conexión con sus compañeros. Necesita adaptación para entender los mecanismos del Barça. Teniendo en cuenta que un nueve referencia es un 'rara avis' en La Masia desde tiempos inmemoriales.

En el gol del empate del cuadro barcelonista, que empezó perdiendo, Hamza intimidó y estuvo a punto de rematar el centro de Biel Vicens, el balón cayó muerto y se lo marcó en propia un defensor del Huesca.

Penalti provocado

Tras el descanso siguió sobre el verde el africano, que protagonizó su mejor acción alrededor del 50'. Control a 30 metros del área, orientado y zapatazo duro que blocó como pudo el guardameta oscense. Y mantuvo esos brotes verdes. Apenas unos minutos después recibió un balón aéreo en el área, tiró un medio sombrero y fue objeto de penalti. Su compañero Adrián Guerrero tiró de panenka y erró.

Y aún tenía guardado un conejo en la chistera. Centro desde la izquierda y el '9', aprovechando su corpachón, entraba con todo y remataba al fondo de la red el 1-2. Mala salida del guardameta local y primera diana del egipcio de azulgrana. Llegar y besar el santo. En el 73' lo relevó Planas. El cuadro azulgrana, eso sí, terminó empatando (2-2) tras un penalti provocado por Baba Kourouma.