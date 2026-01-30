FC BARCELONA
Hamza renueva por al Ahly y firma su cesión con el Barça: mañana viaja
El delantero egipcio pasaría revisión médica el domingo y la próxima semana estará en el Barça Atlètic
Caso cerrado. Hamza Abdelkarim firmó el contrato a tres bandas para poder concretar su cesión al Barça hasta el 30 de junio. El delantero egipcio renovó por el Al Ahly hasta el 2028, tal y como explicó el periodista Sayed Nabawy, y dejó todo listo para irse cedido al club blaugrana hasta el 30 de junio con una opción de compra de tres millones de euros más variables. El goleador egipcio de 18 años viajará mañana a Barcelona y pasará revisión médica antes de incorporarse a la disciplina del filial blaugrana.
El acuerdo por Hamza Abdelkarim no ha sido fácil ya que han intervenido tres partes. Por un lado, el Al Ahly, que exigía una renovación antes de cederle al equipo blaugrana y el propio Barça, que apretó para conseguir un préstamo sin pago y con unas condiciones económicas favorables para la opción de compra. Lo que costó más fue la renovación del chico, que finalmente firmó todos los documentos para partir hacia Barcelona.
El fichaje de Hamza Abdelkarim es estratégico para el Barça ya que se considera uno de los delanteros con mayor proyección en el mundo. Los ojeadores del Barça quedaron prendados de él durante el Mundial sub'17 celebrado en Qatar el pasado mes de noviembre y todos los informes fueron favorables. Clubs como el Bayern fueron a por él, pero Hamza siempre tuvo clara su prioridad por el Barça y apretó para que laq operación fuera posible.
El Barça Atlètic se está reforzando con mucho talento en los últimos días y también ha cerrado los fichajes de los defensas Patricio Pacífico y Juweley Onstein. El club blaugrana también está ultimando la llegada de un extremo con proyección y hay avanzadas negociaciones para dos jugadores más de cara al mes de junio.
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, fechas y rivales de Real Madrid y Atlético
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: Semifinales del Open de Australia en vivo y online
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái
- Descontrol total en el Real Madrid