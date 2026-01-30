Hamza renueva por al Ahly y firma su cesión con el Barça: mañana viaja

Caso cerrado. Hamza Abdelkarim firmó el contrato a tres bandas para poder concretar su cesión al Barça hasta el 30 de junio. El delantero egipcio renovó por el Al Ahly hasta el 2028, tal y como explicó el periodista Sayed Nabawy, y dejó todo listo para irse cedido al club blaugrana hasta el 30 de junio con una opción de compra de tres millones de euros más variables. El goleador egipcio de 18 años viajará mañana a Barcelona y pasará revisión médica antes de incorporarse a la disciplina del filial blaugrana.

El acuerdo por Hamza Abdelkarim no ha sido fácil ya que han intervenido tres partes. Por un lado, el Al Ahly, que exigía una renovación antes de cederle al equipo blaugrana y el propio Barça, que apretó para conseguir un préstamo sin pago y con unas condiciones económicas favorables para la opción de compra. Lo que costó más fue la renovación del chico, que finalmente firmó todos los documentos para partir hacia Barcelona.

El fichaje de Hamza Abdelkarim es estratégico para el Barça ya que se considera uno de los delanteros con mayor proyección en el mundo. Los ojeadores del Barça quedaron prendados de él durante el Mundial sub'17 celebrado en Qatar el pasado mes de noviembre y todos los informes fueron favorables. Clubs como el Bayern fueron a por él, pero Hamza siempre tuvo clara su prioridad por el Barça y apretó para que laq operación fuera posible.

El Barça Atlètic se está reforzando con mucho talento en los últimos días y también ha cerrado los fichajes de los defensas Patricio Pacífico y Juweley Onstein. El club blaugrana también está ultimando la llegada de un extremo con proyección y hay avanzadas negociaciones para dos jugadores más de cara al mes de junio.