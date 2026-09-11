¡Hamza, renovado!

El FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2030. El club azulgrana y el delantero egipcio han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación y culminar así el proceso que SPORT adelantó el pasado 3 de septiembre, cuando informó de la reunión mantenida con su representante, Christian Emile, en la Ciutat Esportiva.

La dirección deportiva tenía claro desde hacía semanas que debía revisar las condiciones de Hamza. Su espectacular irrupción durante la pretemporada, en la que terminó como máximo goleador del Barça con cuatro tantos en cinco partidos, disparó su cotización y convenció definitivamente al club de la necesidad de blindarlo.

El movimiento tiene todavía más sentido teniendo en cuenta las particulares condiciones de su fichaje. Hamza llegó procedente del Al Ahly después de pasar seis meses cedido en el Juvenil A. El Barça terminó ejecutando una opción de compra de 1,5 millones de euros, aunque el coste definitivo de la operación puede aumentar considerablemente.

Hamza es un goleador de gran futuro / Dani Barbeito

Salto impresionante

El crecimiento del delantero había provocado que su anterior situación contractual empezara a preocupar en los despachos. SPORT informó de que su cláusula de rescisión era de solo 15 millones de euros y que la intención del club era elevarla hasta los 150 millones.

El precedente reciente de Dro, que abandonó el Barça tras el pago de una cláusula de seis millones, reforzó la voluntad de evitar cualquier riesgo con Hamza.

Por eso el Barça aceleró las conversaciones con su agente y ahora ya puede anunciar el acuerdo. Hamza queda ligado al club hasta 2030, un año más respecto al contrato hasta 2029 anunciado cuando se ejecutó su compra definitiva.

De ser una apuesta de 1,5 millones procedente del Al Ahly a convertirse en uno de los jóvenes que el Barça quiere proteger especialmente. La explosión de Hamza ha obligado al club a moverse rápido y el blindaje ya es una realidad.

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