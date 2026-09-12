Hamza, reafirmado y Bisiwu sigue 'tocado'

El FC Barcelona anunció este viernes la renovación de Hamza Abdelkarim hasta el 2030. Su cláusula ha subido a los 150 millones de euros y, aunque tiene ficha del filial, sigue en la dinámica del primer equipo. Así se vio en el entrenamiento de este sábado previo al partido ante el Levante en el Ciutat de València.

Hamza y Jesse Bisiwu son los únicos futbolistas con dorsal del Barça Atlètic que se ejercitan habitualmente con la primera plantilla. La idea es que también jueguen con el filial si no disponen de minutos, pero el caso del egipcio es distinto.

Pese a la llegada de otro '9' como Gabriel Jesus, Hansi Flick lo quiere cerca y todo parece indicar que se lo llevará a Valencia esta tarde. El equipo viaja a las 18.30 h. para afrontar el encuentro del domingo a las 16.15 h.

Flick puede volver a citar a 24 futbolistas, una vez que Eric Garcia ha superado el partido de sanción ante el Feyenoord, por lo que debería hacer un descarte en la lista definitiva. En el anterior desplazamiento, también en Valencia frente al cuadro de Mestalla, fue Brian Fariñas quien vio el partido desde la grada.

La apuesta del club por Hamza es decidida y el jugador se lo ha ganado en el campo. Ya pudo debutar ante el Rayo Vallecano en la Liga y fue el pichichi de la pretemporada con cuatro dianas. Flick lo ve como una alternativa, por si el partido en el Ciutat requiere de un '9' corpulento para buscar balones en el área.

Bisiwu, aún con molestias

Por su parte, Jesse Bisiwu se ejercitó en solitario con zapatillas. El golpe sufrido en la pierna derecha en Sabadell en la final de la Copa Catalunya aún colea y se está actuando con mucha precaución. Este sábado no se ha entrenado con el equipo y no se espera, por tanto, que tampoco vaya convocado con el Barça Atlètic para el duelo del domingo en el feudo del Logroñés Promesas de Segunda Federación (12.00 h.).

Hansi Flick ya anunció que Bisiwu jugará normalmente con el segundo equipo, aunque no se pudo estrenar ante el Náxara y tampoco lo podrá hacer frente al filial riojano. Al belga le tocará esperar hasta encontrarse al cien por cien.

Rodri realizó un sprint para llegar a tiempo al entrenamiento / Gorka Urresola

Del resto del entrenamiento llamó la atención un vendaje de Joao Cancelo en una mano, mientras que Rodri salió el último y tuvo que realizar un sprint para llegar a tiempo al inicio de la sesión.

Por su parte, Eric Garcia continúa entrenando con una máscara protectora tras romperse el tabique nasal en Mestalla, pero estará a disposición de Flick y apunta a titular contra el Levante.