Hamza eufórico tras su gran noche en el Gamper: “Flick me está dando una gran confianza”

Hamza Abdelkarim sigue acumulando argumentos para convencer a Hansi Flick. El delantero egipcio volvió a ser protagonista en el Trofeu Joan Gamper al adelantar al Barça ante el Al-Ahly, el club en el que se formó, en la victoria del club blaugrana por 2-1.

Después del encuentro, el delantero de 18 años atendió al periodista Achraf Ben Ayad en una "entrevista" publicada en sus redes sociales. El atacante no escondió la emoción por una noche especialmente significativa. Marcar en el Camp Nou ante el equipo que le vio crecer convirtió el Gamper en una cita todavía más especial para un futbolista que ha aprovechando al máximo las oportunidades que le ha dado dando Flick durante la pretemporada: “Gracias a Dios y, si Dios quiere, esto no ha hecho más que empezar”, aseguró Hamza, visiblimente feliz, al ser preguntado por sus sensaciones después del partido.

"Espero estar a la altura de sus expectativas"

La noche tenía un componente especial para el delantero. Enfrente estaba el Al-Ahly, su antiguo club y una parte fundamental de sus inicios como futbolista. Hamza reconoció que enfrentarse a su exequipo en un escenario como el Camp Nou generaba unas sensaciones diferentes: “Por supuesto que es una sensación distinta. Estoy muy contento porque este es el club que me formó, y espero estar a la altura de sus expectativas”, explicó.

Hamza, además, no celebró su gol por respeto a su antiguo equipo. El egipcio atacó el espacio tras una combinación entre Balde y Raphinha y apareció en el área para convertir el centro del lateral en el 1-0 del Barça. Fue su cuarto gol de la pretemporada, una cifra que le convierte en el máximo goleador azulgrana en esta preparación y que refuerza su candidatura para formar parte de la primera plantilla.

Hamza, goleador en el Gamper / FCB

La confianza de Flick, una de sus claves

El delantero también fue preguntado por sus primeras semanas trabajando a las órdenes de Hansi Flick. Hamza ha ido ganando protagonismo durante la pretemporada y el técnico alemán ha destacado públicamente sus condiciones como delantero: “Gracias a Dios, Hansi me está dando una gran confianza”, señaló el egipcio.

Esa confianza se ha traducido en minutos y, sobre todo, en goles. Hamza ha respondido a las oportunidades con una notable efectividad en el área y se ha convertido en una alternativa cada vez más real para el '9' azulgrana. El atacante todavía tiene que esperar para conocer cuál será definitivamente su papel en el equipo, pero sus actuaciones estivales han cambiado el escenario. El Barça sigue pendiente de resolver la configuración definitiva de su delantera, pero Hamza está haciendo todo lo posible para que Flick tenga motivos para contar con él.

La entrevista con Ben Ayad también permitió a Hamza dirigirse directamente a los aficionados árabes, que siguieron con especial atención su actuación en el Gamper: “Muchas gracias, de verdad. La afición se lo merece... se lo merecía hoy”, respondió el delantero antes de despedirse.

Hamza, de momento, mantiene los pies en el suelo. Pero sus números empiezan a hablar por él: cuatro goles en pretemporada y una nueva actuación que le acerca un poco más al primer equipo del Barça.