Hamza convence y se postula como una alternativa real para el '9'

El debate del '9' no lo va a liquidar Hamza Abdelkarim ni nadie hasta que se cierre el mercado de fichajes. El ruido alrededor de Julián y de otros nombres que seguirán apareciendo no se cerrará hasta setiembre pero las actuaciones de Hamza Abdelkarim pueden matizar el panorama.

El egipcio es ahora mismo el único '9' puro con el que cuenta Hansi Flick aunque hay otros jugadores que pueden cumplir esta labor.

En esta posición ha actuado ante el Basilea de inicio Raphinha. Otros jugadores como Gordon, Adeyemi, Lamine o Dani Olmo están más que capacitados para ejercer como delantero centro.

Un hueco que Hamza puede ocupar

Hamza sigue ganando números para ser una alternativa real para esta demarcación que han dejado vacía Lewandowski y Ferran Torres.

Hamza es una apuesta de futuro que rindió a buen nivel en el Juvenil A, tuvo más presencia de lo esperado en la copa del Mundo y está maravillando en la pretemporada.

Hamza celebra con Raphinha su gol al Basilea / Gorka Urresola

Flick le está dando minutos y el egipcio, de 18 años, no está fallando. Contra el Basilea el goleador nacido en El Cairo marcó su mejor gol con el Barça con un remate precioso de volea.

Hasta ahora se había lucido con un gol de oportunismo y una diana de penalti pero este tanto en tierras suizas es un paso más en su evolución.

Un gol de crack

Hamza no fue titular en un campo mítico para el Barça pero su presencia tras el descanso fue relevante. Movimientos quirúrgicos y un golazo que define a un ariete de toda la vida. Un tipo que vive en el área como pez en el agua y que no necesita estar permanentemente conectado para aparecer y ser determinante.

Su gol contra el Basilea nace de una gran acción de Adeyemi que el internacional con Egipto acaba rematando con la zurda con una gran volea. La idea del club es que Hamza está a medio camino entre el filial y el primer equipo pero si el fichaje de un goleador sigue atascado sus opciones de quedarse a las órdenes de Flick pueden seguir creciendo.

Sus 18 años son un arma de doble filo. Por un lado hay que jugar la carta lógica de la paciencia pro siu los goles siguen cayendo como fruta madura, sus posibilidades para ejercer de '9' en el Barça seguirán progresando adecuadamente.

El análisis de un experto

Para analizar el juego de Hamza hemos acudido al que fuera goleador de la cantera del Barça y reputado analista Jean Marie Dongou. El camerunés radiografía así al '9' egipcio: "Hamza Abdelkarim es muy bueno en el área, tiene instinto de delantero puro. De espaldas es fuerte y protege bien el balón".

No hay que olvidar que Hamza aún es juvenil y que llegó hace apenas medio año al Barça y esto, según Dongou, se nota: "Aún le falta automatismos y dar continuidad a las jugadas. Esto sucede ya que se desconecta en ocasiones del juego porque aún le cuesta entender que zonas ocupar y tiene que saberse separar más de los centrales para conectar con sus compañeros".

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Con todo, el que fuera delantero del Barça, y Zaragoza concluye que el egipcio es una opción interesante para Flick si logra mejorar estos aspectos: "Contra el Basilea le he visto mejor que en los anteriores partidos y tengo que decir que el movimiento en el gol es de gran delantero".