Hamza consolida su apuesta por el Barça

El joven talento egipcio, Hamza Abdelkarim, sigue dando pasos firmes en su integración al FC Barcelona, priorizando su desarrollo en La Masia por encima de las convocatorias internacionales. Tras su debut este fin de semana con la camiseta azulgrana, la Federación Egipcia de Fútbol ha decidido, por el bien del futbolista y de su carrera profesional, exonerarlo de la concentración de la selección sub-20.

Así lo reveló la propia federación en un comunicado oficial: "Wael Riad, entrenador de la selección nacional sub-20 de Egipto, tomó una decisión técnica bien meditada al exonerar a Hamza Abdelkarim de participar en la próxima concentración del equipo, programada del 23 al 31 de marzo, que incluye dos partidos amistosos contra la selección argelina". Esta medida se tomó en coordinación con el Barça, alineándose con la filosofía de priorizar el bienestar y el crecimiento del jugador.

Hamza Abdelkarim MVP en partido del Mundial sub-17 / FIFA

Debut esperado

Hamza llegó al club culé en calidad de cedido desde el Al Ahly hasta el 30 de junio de 2026, con opción de compra. Esta incorporación lo convierte en el primer egipcio en vestir la camiseta azulgrana, un hito histórico que resalta la apuesta del Barça por el talento africano.

El retraso en su incorporación debido a trámites burocráticos (que lo mantuvo alejado de los campos durante unas semanas) no ha impedido que Hamza muestre su potencial. El pasado 8 de marzo, en su debut con el Juvenil A (sub-19) ante el Huesca, el delantero brilló con luz propia: anotó un gol de cabeza, demostrando su dominio aéreo y su instinto rematador, y además provocó un penalti.

¡Lorenzi Oertli asiste y Hamza anota un golazo contra el Huesca! / Aragón Deporte

Wael Riad, seleccionador sub-20 de Egipto, no escatimó elogios en una llamada telefónica con el jugador, destacando su excelente rendimiento reciente. Esta exoneración busca maximizar su exposición en un entorno competitivo europeo, especialmente con la posibilidad de que Hamza dé el salto al Barça Atlètic en las próximas semanas.

Hamza Abdelkarim debutó con éxito / FCB

Desde el Barça, se valora esta coordinación con la federación egipcia como un ejemplo de cómo priorizar el interés a largo plazo del jugador beneficia a todas las partes. Hamza, formado en el Al Ahly (el club más laureado de África), ha expresado su orgullo por este nuevo capítulo: "Orgulloso de debutar y marcar mi primer gol para este club espectacular. Muy agradecido por este momento y con ganas de más. ¡Visca el Barça!"

Su decisión de quedarse en Barcelona durante el parón internacional no solo acelera su adaptación, sino que también posiciona al club culé como un destino ideal para jóvenes promesas globales. En La Masia, el futuro de Hamza pinta brillante, y el Barça ya sueña con verlo brillar en el Camp Nou.