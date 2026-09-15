Hamza lo tiene claro: "Las oportunidades llegarán y si tengo que jugar en el filial no me avergonzaré"

Hamza Abdelkarim ha vivido uno de los días más importantes de su carrera. El delantero egipcio ha firmado este martes su renovación con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030, en un acto al que ha acudido acompañado de su hermano, Youssef, y su agente, Christian Emile.

El ariete ha atendido posteriormente a los medios de comunicación y ha hablado con naturalidad sobre su situación actual, marcada por la competencia y la falta de minutos. Hamza tiene claro que debe seguir trabajando para ganarse las oportunidades. "Sé que tengo que mejorar para tener minutos", reconoció.

El delantero también quiso dejar claro que no entiende su renovación como una garantía de presencia en el primer equipo. "No creo que no jugar esté relacionado con mi renovación, no lo siento así. Es decisión del entrenador", explicó. En este sentido, aseguró que no siente presión por el nuevo contrato.

Hamza tiene claro que lo importante ahora es jugar y seguir creciendo, independientemente del escenario. "Lo que quiero es jugar, tener minutos. No tiene que ser algo de lo que avergonzarme jugar en el filial", afirmó. Su objetivo es tener continuidad "ya sea en el primer equipo, filial o selección".

El egipcio también confía en que las oportunidades acabarán llegando y tiene claro cuál debe ser su contribución cuando las tenga: "Un delantero lo que quiere es marcar goles, contribuiry ayudar al equipo". Además, explicó que tiene muchos delanteros como referentes y que puede aprender de ellos.

Sueña con la final de 2029

SPORT le preguntó si, después de renovar hasta 2030, se ve disputando con el Barça la final de la Champions de 2029, que se celebrará en el Camp Nou. Hamza no dudó al imaginarse en ese escenario. "Sería increíble y más viendo en estas salas de trofeos todas las Champions que tenemos aquí", respondió.

La renovación hasta 2030 supone así un importante respaldo al proyecto de futuro de Hamza en el Barça. El delantero reconoció que es un sueño poder hacer carrera en el club y contribuir a conquistar más títulos: "Es un sueño llegar aquí y ahora contribuir a ayudar al equipo a ganar más trofeos".

El 'Haaland del Nilo'

Hamza también respondió con naturalidad a su apodo de 'Haaland del Nilo' y a las comparaciones con el delantero noruego. El atacante azulgrana entiende la comparación y, sobre todo, ve en Haaland un referente del que puede aprender. "Haaland es un delantero increíble, puedo aprender de él y entiendo que me puedan decir así", señaló.

Una ilusión que viene de lejos. De hecho, el primer recuerdo que tiene del Barça está relacionado con una de las noches más icónicas de la historia reciente del club: "El primer recuerdo que tengo del FC Barcelona es la remontada al PSG".

Hamza responde a los aficionados

Hamza también respondió a las preguntas que los aficionados del Barça le hicieron llegar a través de los medios oficiales del club. El delantero egipcio desveló que Mohamed Salah es uno de sus grandes ídolos: "Es un ídolo para los egipcios, pero hoy en día hay muchos delanteros en los que me fijo".

A la hora de elegir dónde le gustaría marcar, lo tiene claro: "En la Champions y en el Clásico. ¿Por qué no los dos?". También explicó que cada vez entiende mejor el castellano y que está aprendiendo catalán: "Puedo entender mucho, de hecho. En el campo sobre todo. Y en catalán he aprendido varias frases. Poco a poco. Va cada vez mejor".

Hamza se mostró igualmente encantado con su vida en Barcelona. "La vida aquí es increíble: no solo el fútbol, el club, la ciudad, los fans, espectacular", afirmó. Preguntado por cómo se ve dentro de cinco años, su respuesta volvió a estar centrada en la evolución personal: "Me veo como jugador que trata de mejorar cada día y no parar de mejorar".

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También le preguntaron por el jugador más rápido del equipo. Hamza dudó al responder y apuntó a uno de sus nuevos compañeros: "Es difícil de decir entre Gordon...". Por último, recordó cuál ha sido su momento favorito desde que llegó al Barça. Y fue una noche muy especial en el Spotify Camp Nou: "Mi momento favorito desde que llegué al Barça fue marcar en el Spotify Camp Nou en el Gamper".