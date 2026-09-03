FC Barcelona
Hamza y Bisiwu entran en la lista A del Barça para la Champions
El Barça ya ha comunicado a la UEFA quienes son los futbolistas que jugarán la Champions
El FC Barcelona ya tiene definida su lista de 25 jugadores con ficha del primer equipo para la fase liga de la Champions League 2026-27. Entre los inscritos aparecen Hamza Abdelkarim y Jesse Bisiwu, mientras que Roony Bardghji queda fuera debido a la grave lesión de rodilla que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada.
Tanto Abdelkarim como Bisiwu figuran en la relación de futbolistas del primer equipo a efectos de la competición europea pese a que en LaLiga mantienen ficha del filial. El egipcio seguirá luciendo el dorsal 29 y el belga, el 27.
Brian Fariñas, en la B
La normativa UEFA obliga al Barça a incluirlos en la lista A para que puedan disputar la Champions. Ninguno de los dos cumple todavía los requisitos necesarios para formar parte de la lista B, reservada a los jugadores formados en el club. Para acceder a ella deben haber permanecido durante al menos dos años consecutivos en la cantera o haber acumulado tres años consecutivos en el club, con la posibilidad de una cesión de un máximo de un año a otro equipo de la misma federación.
Sí aparece en la lista B Brian Fariñas, que ya dispone de dorsal del primer equipo en LaLiga, el 4. El centrocampista estará disponible para la Champions con el 28 y podrá ser incluido como canterano en la relación de jugadores de la casa. Esta lista B, además, no es cerrada: el Barça podrá actualizarla hasta 24 horas antes de cada partido de la competición.
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