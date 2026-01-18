FC BARCELONA
Hamza Abdelkarim sigue jugando en Al-Ahly a la espera del Barça
Pese a que su incorporación parecía prácticamente cerrada, la operación se ha enfriado y él continúa disputando partidos con su club
Debido al importante número de lesiones en el Barça Atlètic, principalmente en la parcela ofensiva, el club rastrea el mercado para reforzar su filial de cara a tratar de regresar a Primera Federación, después del descenso de la pasada campaña.
En este sentido, el escogido era Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años que milita en Al Ahly. Desde Egipto se daba por cerrada su llegada a la Ciudad Condal y se aseguraba que el futbolista incluso estaba resolviendo trámites burocráticos para aterrizar en Barcelona lo antes posible. No obstante, tal como repasamos en SPORT la pasada semana, el movimiento se ha enfriado.
Después de que se explicaran las complicaciones en las negociaciones hace ya una semana, no han vuelto a aparecer informaciones y el 'vacío' a nivel mediático e informativo, sumado a que el delantero disputa partidos como titular, no parecen ser una buena señal de cara a que se puedan solventar los escollos.
Los motivos que complican la operación
Cuando ya se había hablado incluso de cifras, con una cesión que ascendía a 5 millones de euros si la promesa disputaba cinco encuentros con el filial, más 5 millones de euros adicionales en variables por rendimiento, todo se enfrió. El motivo de este paso atrás es que Al Ahly pide a su futbolista que renueve su contrato por tres temporadas adicionales, según informó hace días el periodista Mahmoud Shawky, ya que termina contrato en 2027 y en caso de que los azulgranas no lo incorporen, regresaría a sus filas con solo un año de contrato.
Siempre según informó el citado periodista, el padre del jugador se negaría a esa condición, ya que perdería control sobre su futuro. De esta manera, cuando todo parecía encaminado a cerrarse, el movimiento se complicó, lo que precedió a un silencio informativo que ya alcanza prácticamente una semana de duración.
Hamza sigue jugando con normalidad
El principal factor que no llama a la esperanza es que Hamza Abdelkarim ha tenido minutos con Al Ahly en la Copa de la Liga en los últimos seis enfrentamientos, en los que no ha logrado anotar ningún gol. De hecho, la situación se vuelve más preocupante al observar que, coincidiendo con las noticias de que se había estancado el posible movimiento, el futbolista ha recuperado la titularidad, pues frente a El Gaish jugó los 90 minutos, pese a no poder evitar la derrota por 1-2 de su equipo.
Si bien el fichaje no puede darse por descartado ni la operación por caída, los últimos hechos apuntan a que el egipcio no recalará en el filial culer, mientras que desde las oficinas de la entidad catalana ya se ultima el fichaje de Joaquín Delgado, otro delantero destinado a reforzar el equipo de Belletti.
