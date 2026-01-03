Hamza Abdelkarim, a punto de renovar antes de ser cedido al Barça

El FC Barcelona avanza con paso firme en la operación por Hamza Abdelkarim, una de las grandes promesas del fútbol egipcio. Tal y como se había informado en las últimas semanas, el club azulgrana había puesto el foco en el joven talento del Al-Ahly, y ahora el movimiento entra en su fase decisiva.

Según ha informado el periodista egipcio Mahmoud Shawky, el Al-Ahly está a punto de cerrar la renovación del contrato de Hamza Abdelkarim por cuatro temporadas. Se trata de un paso previo imprescindible antes de cederlo oficialmente al Barcelona.

La misma fuente afirma que las conversaciones entre el futbolista y la dirección del Al-Ahly están muy avanzadas. El nuevo contrato permitiría al club egipcio garantizar su continuidad a largo plazo en caso de que el jugador regrese tras su cesión en el Barça, siempre y cuando el conjunto blaugrana no haga efectiva la cláusula de compra.

Los detalles económicos se han ido conociendo a lo largo de los últimos días. El acuerdo incluiría una opción de compra por valor de 1,5 millones de euros, cantidad que recibiría el Al-Ahly si el Barcelona decide quedarse en propiedad con el futbolista una vez termine la cesión, en el mes de junio. A ello se sumarían hasta 5 millones de euros adicionales en variables, ligados a distintos bonus de rendimiento.

Estos incentivos estarían basados en factores como el número de partidos disputados con el primer equipo del Barcelona, los goles anotados y otros objetivos deportivos. No se limitarían al primer año, sino que se extenderían a lo largo de todo el contrato que firmara el jugador con el equipo que preside Joan Laporta, garantizando así al Al-Ahly un retorno económico que puede ser considerablemente elevado si se cumplen todas las variables.

Desde el Barça, la operación se contempla como una apuesta de futuro, siguiendo una línea similar a otros movimientos recientes por jóvenes talentos internacionales. Si no hay contratiempos, Hamza Abdelkarim vestirá de blaugrana en los próximos meses, inicialmente en calidad de cedido, con la mirada puesta en su adaptación y evolución hasta el mes de junio.