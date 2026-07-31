Hamza Abdelkarim oposita con goles al 9 de Hansi Flick

Hamza Abdelkarim está aprovechando la pretemporada para llamar la atención de Hansi Flick. El delantero egipcio es uno de los jóvenes que mejores sensaciones está dejando entre los futbolistas que trabajan estos días a las órdenes del técnico alemán. El dato más significativo es su presencia en los dos primeros onces del verano. Fue titular ante el Europa, en el amistoso a puerta cerrada disputado en la Ciutat Esportiva que terminó con victoria blaugrana por 4-1, y repitió frente al Birmingham City en tierras británicas. Es uno de los pocos jóvenes que han comenzado ambos encuentros.

Aunque no marcó en el primer compromiso, Hamza ya dejó detalles interesantes. Ante el Birmingham volvió a mostrarse como un delantero peligroso, capaz de jugar de espaldas, proteger el balón y atacar a los defensores cuando recibe de cara. Rápido, intenso e incansable, se movió constantemente durante la primera mitad y no dejó de pedir el balón. En una de las pocas llegadas del Barça, se anticipó a su marcador dentro del área y provocó el penalti. Tampoco dudó al asumir la responsabilidad: cogió el balón y superó a James Beadle con un disparo seco con la izquierda.

Aficionados del Barça antes del partido de pretemporada contra el Birmingham. / DANI BARBEITO

Su intensidad también quedó reflejada en el apartado defensivo. De las seis faltas cometidas por el Barça durante el primer tiempo, tres fueron suyas. En la última recibió una tarjeta amarilla, el único lunar de una actuación muy convincente. Hamza mostró la agresividad, la garra y la capacidad de sacrificio que Flick exige a sus delanteros. El egipcio está aprovechando cada minuto para intentar ganarse un sitio en un momento en el que el Barça trabaja en la incorporación de un delantero centro. La competencia será elevada y las decisiones llegarán más adelante, pero Hamza está ofreciendo argumentos para seguir bajo la observación directa del técnico.

El delantero llegó al Barça durante el pasado invierno procedente del Al Ahly y afronta estos amistosos como una oportunidad para mostrar sus condiciones ante el primer equipo. Por ahora, ha respondido con energía, personalidad y una presencia ofensiva que no está pasando desapercibida.