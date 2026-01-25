Hamza Abdelkarim, el primero en fichar: Al Ahly confirma que es del Barça

El Barça contará ya a principios de la próxima semana con un nuevo delantero top para el filial. El Al Ahly confirmó que Hamza Abdelkarim ya es del club blaugrana y el futbolista viajará en las próximas horas para pasar revisión médica. Es probable que debute ya el próximo fin de semana. El Barça pacta una cesión con opción de compra de tres millones de euros más variables en función de su rendimiento.

El director deportivo del Al Ahly fue el primero en confirmar la noticia a la espera del anuncio oficial, que solo se hará tras el paso de la revisión: "Sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona. Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto", dijo Walid Salah.

Hamza ya se ha despedido de sus compañeros y se espera que puede viajar de forma inminente. Para el Barça se trata de una operación estratégica ya que el egipcio fue uno de los mejores futbolistas del pasado Mundial sub'17 de Qatar y muchos equipos de primerísimo nivel, entre ellos el Bayern, estaban pujando por poder ficharle.

Se trata de un delantero centro puro que tiene el gol entre ceja y ceja. En el Mundial consiguió sorprender con la potencia de su disparo, pero en el Barça gustó mucho su competitividad, sus buenos movimientos y su asociación con los futbolistas ofensivos. Los ojeadores dieron el OK absoluto y comenzaron la operación a través de su entorno familiar, conocedores que al chico le gustaba la opción del Barça.

No ha sido una negociación fácil porque Hamza es la gran figura emergente del fútbol egipcio y las conversaciones han tenido una gran repercusión mediática, lo que ha hecho que el Al Ahly se mostrase algo más duro de lo previsto. Finalmente, la tenacidad de Hamza ha hecho posible que pueda firmar y en el Barça están ilusionados con el goleador. Si el delantero funciona, hará la pretemporada con el primer equipo el próximo verano.