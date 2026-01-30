Hamza Abdelkarim, fichaje inminente para el Barça

Hamza Abdelkarim (18 años) será jugador del Barça en las próximas horas. El '9' egipcio es considerado como uno de los mayores talentos africanos y llegaría para reforzar al Barça Atlètic. A falta de hacerse oficial, Abdelkarim llegará en calidad de cedido con una opción de compra de unos 3 millones y está previsto que el jugador aterrice en Barcelona este próximo fin de semana para pasar la revisión médica y firmar con la entidad azulgrana.

En Egipto ya lo anunciaron

Hace unos días, el presidente del Al Ahly, Walid Salah, anunciaba la salida Abdelkarim y la contratación de este por el Barça: "Sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona. Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto". No ha sido una negociación fácil porque Hamza es la gran figura emergente del fútbol egipcio y las conversaciones han tenido una gran repercusión mediática, lo que ha hecho que el Al Ahly se mostrase algo más duro de lo previsto. Finalmente, la tenacidad de Hamza ha hecho posible que pueda firmar y en el Barça están ilusionados con el goleador. Si el delantero funciona, hará la pretemporada con el primer equipo el próximo verano.

Una apuesta estratégica

El egipcio fue uno de los nombres del Mundial sub 17 de Qatar y su perfil de delantero centro puro, con potencia de disparo, movimientos en el área, competitividad y capacidad para asociarse, encajó en los informes de los ojeadores azulgranas. Para el Barça, se trata de una operación estratégica en un contexto de alta competencia, ya que varios clubes importantes, entre ellos el Bayern, seguían la pista del jugador desde hace tiempo.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Barça Atlètic necesitaba alternativas en ataque. Las lesiones habían castigado la línea ofensiva y el cuerpo técnico buscaba un perfil de referencia para el área. Hamza aterriza para competir desde el primer día, integrarse rápido en el grupo de Juliano Belletti y elevar el techo ofensivo del equipo en el tramo decisivo del curso en busca del ascenso a Primera RFEF.