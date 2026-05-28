Hamza Abdelkarim debuta con Egipto antes del Mundial

Hamza Abdelkarim ya ha vivido su primer gran hito como internacional absoluto. El delantero del FC Barcelona juvenil ha debutado con la selección absoluta de Egipto en un amistoso de preparación para el Mundial ante Rusia, en un encuentro en el que entró en el minuto 86 sustituyendo a Hassan, delantero del Oviedo.

Con solo 18 años, el atacante suma así sus primeros minutos con la absoluta en un contexto de máxima exigencia y en la antesala de su primera gran cita internacional, el Mundial que disputará este verano con su selección.

El estreno de Hamza confirma el rápido crecimiento de un futbolista que en apenas unos meses ha pasado de incorporarse al fútbol formativo del Barça a entrar en la dinámica de la selección absoluta egipcia. Su progresión ha sido especialmente llamativa teniendo en cuenta que su llegada al club azulgrana estuvo condicionada por problemas burocráticos que retrasaron su incorporación.

Una vez en el Juvenil A, el delantero ha respondido con rendimiento inmediato: seis goles en 10 partidos entre Liga y Copa de Campeones, consolidándose como un ‘9’ de referencia. Su perfil encaja en el del delantero clásico: potente en el juego aéreo, fuerte en el cuerpo a cuerpo, con buen juego de espaldas y presencia constante en el área rival. Un tipo de delantero que no abunda en la estructura formativa del club.

Hamza Abdelkarim celebró el así el gol marcado a la UD Las Palmas en la Copa de Campeones / RFEF

En el FC Barcelona existe la convicción de que su evolución debe seguir un proceso natural, aunque su rendimiento ya ha abierto la puerta a escenarios más ambiciosos. De hecho, la dirección deportiva ya tiene sobre la mesa la intención de ejecutar la opción de compra fijada en torno a los 3 millones de euros para asegurar su continuidad.

El cuerpo técnico liderado por Hansi Flick también sigue muy de cerca su evolución. El técnico alemán ya ha dejado la puerta abierta a contar con él en la pretemporada si su calendario tras el Mundial lo permite, con el objetivo de valorarlo de cerca en dinámica de primer equipo.

Aun así, el plan inicial del club pasa por que Hamza forme parte del Barça Atlètic en la temporada 2026/27, donde sería uno de los referentes ofensivos en un proyecto que busca el ascenso. Sin embargo, su debut con Egipto añade un nuevo factor a su proyección, ya que una buena actuación en el Mundial podría acelerar todos los plazos previstos.