Hamza Abdelkarim bate un récord histórico en el Mundial

Hamza Abdelkarim, la perla egipcia de 18 años del FC Barcelona, no solo debutó ayer en el Mundial 2026 con la selección de Egipto, sino que lo hizo rompiendo un récord histórico que ya lo coloca entre las grandes promesas del fútbol mundial. El delantero centro, que saltó al terreno en el minuto 76 sustituyendo nada menos que a Mohamed Salah en el empate 1-1 ante Bélgica, se convirtió en el jugador árabe más joven de la historia en disputar un partido de la Copa del Mundo.

Con exactamente 18 años, 6 meses y 14 días, Hamza superó el registro anterior del marroquí Bilal El Khannous, quien debutó en Qatar 2022 con 18 años, 7 meses y 7 días. Además, en la clasificación general histórica de los jugadores más jóvenes en un Mundial, el egipcio ocupa el puesto 23. Un logro que ya inmortaliza su nombre en los anales del fútbol.

Un debut con peso y futuro

El partido, disputado en el estadio de Seattle correspondiente a la primera jornada del Grupo G, vio a Egipto adelantarse gracias a un golazo de Emam Ashour. Bélgica empató con un autogol de Mohamed Hany. En ese contexto de máxima exigencia, el seleccionador Hossam Hassan apostó por el joven blaugrana para refrescar el ataque faraónico. Hamza entró con energía, peleó cada balón, ganó duelos aéreos y mostró la potencia física y el desparpajo que ya ha deslumbrado en La Masia.

Hamza con la camiseta de Egipto / Agencias

No marcó ni fue el héroe del partido, pero su presencia en el césped ya es un hito. Hamza pasó directamente de la Sub-17 a la absoluta y ahora brilla en la élite mundial. Hossam Hassan lo ve como una apuesta a largo plazo, y sus minutos en el Mundial son la mejor prueba de esa confianza.

El Barça, orgulloso de su diamante

El club culé no ha tardado en presumir del momento. Publicó en sus redes la foto oficial de Hamza con la selección y celebró su estreno. Su entrenador en el Juvenil A, Pol Planas, le envió una felicitación muy especial: "Felicidades por tu debut, continúa con tu buen trabajo", acompañada de emoticonos de corazón y cerebro.

Recordemos que el Barça activó hace poco la opción de compra por 1,5 millones de euros más variables procedente del Al Ahly. La inversión ya parece más que justificada. Hansi Flick sigue de cerca sus pasos y lo incluirá en la pretemporada del primer equipo tras su regreso del Mundial. La hoja de ruta pasa por el Barça Atlètic, pero su progresión meteórica podría acelerarlo todo.

A sus 18 años, Hamza Abdelkarim acaba de empezar a escribir una carrera que promete ser memorable. El mundo del fútbol está atento. El Barça, más aún.