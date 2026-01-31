¡Hamza Abdelkarim ya está en Barcelona

Hamza Abdelkarim ha aterrizado este sábado en Barcelona para someterse al reconocimiento previo al anuncio de su fichaje por el club blaugrana. SPORT ha captado la llegada del delantero que, recibido por su agente Christian Emile, firmará con la entidad blaugrana. Llegará en calidad de cedido con una opción de compra de unos tres millones de euros.

Hace unos días, el presidente del Al Ahly, Walid Salah, anunciaba la salida Abdelkarim y la contratación de este por el Barça: "Sí, Hamza Abdelkarim se va al Barcelona. Le deseo mucho éxito para que continúe su carrera allí y se consolide con el Barça y no vuelva a Egipto".

No ha sido una negociación fácil porque Hamza es la gran figura emergente del fútbol egipcio y las conversaciones han tenido una gran repercusión mediática, lo que ha hecho que el Al Ahly se mostrase algo más duro de lo previsto. Finalmente, la tenacidad de Hamza ha hecho posible que pueda firmar y en el Barça están ilusionados con el goleador. Si el delantero funciona, hará la pretemporada con el primer equipo el próximo verano.

Pacífico y Onstein, al caer

Por otra parte, SPORT también ha cazado a otro fichaje del mercado de invierno para el Barça Atlètic, Patricio Pacífico, entrando a la Ciutat Esportiva en la mañana de este sábado para firmar con el Barça. Ha llegado acompañado de su agente, Germán Krasouski, y del presidente del Defensor Sporting Club, Diego Franzini.

La operación del central uruguayo se ha cerrado en formato de cesión, aunque el FC Barcelona podrá incorporarle definitivamente si ejecuta la opción de compra de 1,8 millones más variables por el sudamericano. Según información de Fabrizio Romano, esa misma opción de compra puede volverse obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, relacionadas con el número de encuentros que dispute

También se espera en la capital catalana que en las próximas horas el club culé anuncie la incorporación de Juwansley Onstein hasta el 30 de junio de 2028. El defensa neerlandés, que pasó las pertinentes pruebas médicas el pasado martes en la ciudad catalana, ya vivió su primera noche en el Spotify Camp Nou, en el duelo de Champions entre el Barça y el Copenhague, como el propio futbolista compartió en sus redes sociales. La operación, adelantada en primera instancia por el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, pudo ser confirmada por SPORT.