¿Qué hacían Sandro Rosell y Bartomeu con Isidro Navarro?

La precampaña electoral del FC Barcelona ha entrado en ebullición y el foco ya no apunta solo a los precandidatos. El pasado 20 de febrero, un socio azulgrana presentó ante la Audiencia Nacional una acción judicial contra Joan Laporta y varios miembros de su junta por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y administración desleal. El movimiento sacudió la actualidad culé y obligó al presidente a defenderse públicamente. Días después, ya se conoce la identidad del impulsor: Isidro Segundo Navarro Gurumeta (Pulgar, 1972).

Este jueves, Navarro remitió una carta a RAC1 para dar su versión y desmarcarse de cualquier teoría. Lo hizo tras las insinuaciones que apuntaban a que la iniciativa podría estar alentada por sectores opositores a la precandidatura de Joan Laporta. El propio socio lo niega con rotundidad y sostiene que actúa por iniciativa propia.

Navarro aseguró que su intención no es dañar la imagen del club ni entrar en luchas de poder internas. “No voy en contra de nadie; solo pretendo que se esclarezcan los hechos. Estoy plenamente convencido de que actúo en beneficio del barcelonismo y del FC Barcelona, entidad a la que jamás querría perjudicar. Amo al Barça casi tanto como a mi propia vida”, exponía en su escrito.

Más allá del frente judicial, Navarro tuvo que responder a otra controversia: su condición de socio. Su alta más reciente en el censo azulgrana consta del 19 de febrero, apenas un día antes de presentar la acción ante la Audiencia Nacional. Él sostiene, sin embargo, que no se trata de un vínculo oportunista. Afirma que ya era socio con el número 65.302 hasta que fue dado de baja en enero de 2025 sin comunicación previa, supuestamente por no acudir presencialmente a un trámite censal del que —asegura— nunca fue informado pese a que el club disponía de sus datos de contacto.

Fotos antiguas y negación de vínculos

El perfil de Navarro también ha alimentado el debate por su pasado político —fue candidato de VOX en Pulgar (Toledo) en 2023, sin obtener representación— y por la aparición de fotografías junto a expresidentes del club. Según ha podido saber SPORT, estas fotos están emmarcadas en el contexto habitual de campañas electorales de hace años (2010-2015), cuando candidatos y dirigentes posan con socios que se lo solicitan en actos o encuentros públicos.

Navarro, por su parte, insistió en la citada carta en que su actuación no responde a intereses externos y que solo busca transparencia en la gestión del Barça. En pleno clima preelectoral, su figura ha abierto un nuevo frente que trasciende lo jurídico y se adentra en la batalla política por el relato dentro del barcelonismo