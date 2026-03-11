¿Cómo puedo hacerme socio del FC Barcelona? Precios, ventajas y descuentos

El FC Barcelona es uno de los pocos clubes deportivos que todavía es propiedad de los socios. Los culers no solamente tienen la posibilidad de demostrar su pasión por el club mediante la adquisición de un carnet, sino que también obtienen el derecho de decidir en el futuro de la entidad u otros beneficios que solamente un equipo democrático como el azulgrana puede gozar. Te contamos cómo puedes hacerte socio del FC Barcelona, las ventajas que tiene serlo y cuánto cuesta tener el carnet del club.

Hay algo que cualquiera que quiera vincularse al FC Barcelona debe saber: ser socio no es lo mismo que ser un abonado. Un socio tiene derecho a ser miembro del club, tener participación en las elecciones, asistir a actos institucionales de la entidad o gozar de distintas ventajas como descuentos o promociones. Un abonado, por su parte, tiene un pase para asistir a los partidos del Barça mediante el pago de una tarifa anual. Para ser abonado del FC Barcelona necesitas ser socio previamente.

El FC Barcelona celebra ser campeón de liga en Canaletes / Dani Barbeito / SPO

Y aquí entra la siguiente cuestión: ¿cómo puede alguien hacerse socio del FC Barcelona? La cuestión es relativamente sencilla, pues existen dos métodos: presencial y de manera telemática. Si se quiere ser socio de manera presencial, se debe acudir a la Oficina de Atención al Barcelonista con cita previa y presentar el DNI y los datos de una cuenta bancaria. En el caso de ser un menor, se requerirá el DNI original del padre, madre o tutor legal. De manera telemática, los aficionados pueden hacerse socios en el apartado 'Socios' donde se deberá rellenar un formulario para tramitar la gestión. El carnet físico, en dicho caso, llegaría a la dirección indicada en cuestión de unas dos semanas.

¿Cuánto cuesta ser socio del FC Barcelona?

Ser socio del FC Barcelona tiene un precio. Existen tres tarifas: Alevín, Infantil y Adulto. Los socios 'Alevín', de 0 a 5 años, pueden darse de alta de manera gratuita sin tener que abonar ningún pago a la entidad. Los 'Infantil', aquellos culers de 6 a 14 años, deberán pagar 112€ de manera anual para poder ser socio del club. Por último, la tarifa 'Adulto' incluye el resto de socios mayores de 15 años y tiene un precio de 225€ en estos momentos.

Alevín (0-5 años): Alta gratuita

Infantil (6-14 años): 112€

Adulto: 225€ *Tarifas anuales

¿Qué ventajas tiene ser socio del FC Barcelona?

Ser socio del FC Barcelona tiene múltiples ventajas. La principal de todas es tener voz y voto en el futuro del club, algo que se traduce en formar parte del Senado del FC Barcelona, gozar de insignias a la fidelidad y poder votar en las elecciones al FC Barcelona cada 5 años.

Además, los socios del FC Barcelona obtienen ciertos descuentos oficiales en las tiendas del Club, entradas gratuitas para visitar el 'Immersive Tour', disfrutar de viajes exclusivos con FC Barcelona Desplaçaments y otras promociones relativas a distintas actividades como visitas a monumentos, museos y actuaciones teatrales, entre otras. Los socios también tienen ventajas cuando quieran adquirir entradas.

¿Cuántos socios tiene el FC Barcelona?

El FC Barcelona tiene actualmente más de 140.000 socios repartidos alrededor del mundo. Entre ellos, 114.504 podrán votar en las actuales elecciones a la presidencia del club azulgrana, donde Joan Laporta y Víctor Font se disputaran el mandato de la entidad azulgrana para los próximos 5 años.