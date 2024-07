"Habría que hablar más de Gamper"

El programa "El 10 del Barça", dirigido y presentado por Miguel Ángel Ruiz, ha contado este lunes con el nieto de Joan Gamper, Xavier, quien ha reivindicado la figura de su abuelo en un año tan especial para la entidad azulgrana con motivo de su 125 aniversario. "El reconocimiento de Joan Gamper deja que desear en muchas esferas y entornos del Barça", ha dicho.

Según Xavier, que está recopilando material y planea escribir un libro para glosar la figura de su abuelo en 2025, Gamper debería tener más peso específico en la historia: "No niego méritos a Cruyff, Messi, etcétera... Pero a él se le deben dos estadios, el de la calle Industria y el de Les Corts. Para este último puso 970.000 pesetas de su bolsillo. Eso es muy poco conocido dentro del ámbito barcelonista. Habría que hablar más de él".

Agregó que "siempre se puso al frente del club en los momentos más difíciles. Siempre he dicho, y ahora lo recuerdo en las conferencias que hago con Salva Torres, que el mérito más grande de Gamper no fue la fundación del Barça, que lo fundó por distraerse y hace un poco de deporte, sino afrontar la asamblea de 2 de diciembre de 1908 en el que el único punto de la misma era la desaparición del club. Fue entonces cuando él puso los cimientos del Barça que conocemos hoy en día. Es la única figura que no generó controversia".