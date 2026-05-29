¡Ya habría acuerdo total Barça-Bernardo Silva!

Bernardo Silva está ya a un paso de ser nuevo jugador del Barça. El futbolista ha esperado al club blaugrana rechazando todas las propuestas que tiene encima de la mesa y habría llegado a un principio de acuerdo por dos temporadas para recalar en el Camp Nou. 'Sportitalia' apunta que las dos partes ya han finalizado la negociación y que ahora todo estaría a expensas de ratificar el acuerdo en las próximas semanas en función del momento oportuno por el límite salarial del club blaugrana. Bernardo tendría ya la seguridad de que jugará en el equipo blaugrana: "El acuerdo está finalizado y solo se ratificará cuando se cumpla el plazo establecido", apunta la información.

El ya exjugador del Manchester City había cribado numerosas ofertas y descartado la posibilidad de jugar en Arabia Saudí. Solamente había escuchado a Juventus y Atlético de Madrid, pero el club italiano quedó fuera de la ecuación al quedarse fuera de la próxima edición de la Champions de forma sorprendente. El Atlético sí que realizó un movimiento importante, pero ya tienen claro que han perdido la puja porque la prioridad absoluta de Bernardo Silva era jugar en el Barça.

El futbolista portugués habría realizado un esfuerzo económico importante para poder recalar en el Barça. Ya en los pasados dos veranos hubo contactos para ficharle, pero la situación financiera del Barça no permitió que hubiese negociación posible con el Manchester City, que demandaba un traspaso alto. Bernardo Silva decidió agotar contrato en Manchester y hace solo unas semanas anunció su adiós a la Premier coincidiendo también con la marcha de Pep Guardiola.

El agente de Bernardo Silva, Jorge Mendes, dejó clara la predispisición del futbolista para jugar de blaugrana, pero el Barça pidió tiempo para evaluar la planificación de plantilla y, finalmente se dio el OK para comenzar a negociar. El principio de acuerdo entre las dos partes debe quedar ahora ratificado en función de posibles movimientos de salida en la plantilla, que podrían coincidir con la marcha, antes del 30 de junio, de Marc Casadó. El director deportivo, Deco, está moviendo pieza por pieza en este mercado e intentando compensar las operaciones ajustándolas al límite salarial que tendrá el club una vez llegue a la norma del 1:1.

Así, la más que posible salida sin retorno de Rashford se ha cubierto con el fichaje de Anthony Gordon y la salida de Lewandowski se está intentando paliar con el complicado fichaje de Julián Álvarez. El Barça ya ha realizado una primera propuesta y habrá que ver si finalmente se puede llegar a un acuerdo. La salida de Casadó iba a cubrirse inicialmente con Tommy Marqués, pero la posibilidad de fichar a un centrocampista tan versátil y de calidad como Bernardo Silva y a un buen precio ha hecho variar los planes.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ya habló de que debían llegar líderes y también algunos jugadores experimentados para compensar la juventud de la plantilla e ir así a por la Champions League. Bernardo Silva cumpliría esta función y por ello se ha ido a por él.